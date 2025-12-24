Снимка: gettyimages, архив
-
Намалява консумацията на домашно произведена ракия, младите не пият
-
Банско посреща празниците с пълни хотели, богата кухня и туристи от Гърция
-
Първата Коледа на преждевременно родените близначки Пролетина и Сияна
-
Два месеца след наводнението: Как едно семейство от Царево започва живота си отначало
-
Доброволци са помогнали при над 600 кризисни ситуации през 2025 г.
-
Раковски посреща Коледа с мащабна Витлеемска пещера и подаръци за всяко дете
-
Доброволци раздават храна на възрастни в Хасковско
Музеят стана обект на кражба за милиони долари през октовмри
Поставиха метални решетки на Лувъра в Париж. Те бяха монтирани на прозорците на балкона, който крадци използваха, за да проникнат с взлом и да откраднат изключително ценни бижута на стойност около 102 милиона долара през октомври.
Удар в сърцето на Париж: Защо Лувърът отново не успя да опази богатствата си
Новите решетки бяха повдигнати с кран, за да запечатат стъклената врата, водеща към балкона. Мобилен полицейски екип вече дежури пред емблематичната стъклена пирамида, а още 100 камери ще бъдат разположени около музея през следващата година.
Полицията е идентифицирала осем заподозрени във връзка с обира, въпреки че загигнатите бижута все още липсват.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни