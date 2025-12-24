Поставиха метални решетки на Лувъра в Париж. Те бяха монтирани на прозорците на балкона, който крадци използваха, за да проникнат с взлом и да откраднат изключително ценни бижута на стойност около 102 милиона долара през октомври.

Новите решетки бяха повдигнати с кран, за да запечатат стъклената врата, водеща към балкона. Мобилен полицейски екип вече дежури пред емблематичната стъклена пирамида, а още 100 камери ще бъдат разположени около музея през следващата година.

Полицията е идентифицирала осем заподозрени във връзка с обира, въпреки че загигнатите бижута все още липсват.

