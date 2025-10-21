Обирът в Лувъра в неделя сутрин, при който крадци отмъкнаха девет безценни бижута, предизвика вълна от въпроси относно сигурността на най-големия музей във Франция. Ще бъде ли опазено безценното културно наследство на страната?

Дързък обир на безценни бижута от Лувъра, крадците избягаха със скутер (ВИДЕО)

► Кражба в сърцето на Париж

По данни на френските власти нападателите са използвали електрически инструменти, за да проникнат в галерия „Аполо“. Алармите, свързани с прозорците, са се задействали и петима музейни охранители реагирали незабавно, което принудило крадците да избягат, пише France24.

Министерството на културата потвърди, че взломът е бил „особено бърз и брутален“, а от Лувъра засега отказват коментар.

► Отдавна известни рискове

Още през 1998 г. тогавашният директор на музея Пиер Розенберг предупреди, че сигурността на Лувъра е „крехка“, след като произведение на Камий Коро беше откраднато посред бял ден.

Настоящият директор - Лоранс де Кар, през 2021 г. поискал парижката полиция да извърши одит на сигурността. Препоръки от проверката били получени само преди няколко седмици, заяви министърът на културата Рашида Дати. „Те вече започват да се прилагат“, увери тя, но не разкри подробности.

Снимка: iStock

► Недостиг на охрана и съкращения

Синдикатите в музея посочват, че има системни съкращения на охранители. По думите на техен представител през последните 15 години са закрити около 200 щатни позиции – при общ брой служители около 2000 души.

„Не можем без физическо наблюдение“, коментира източник от синдиката пред AFP.

Само преди няколко месеца служителите организираха стачка заради недостига на персонал.

„Този обир идва след предупреждения за пропуски в сигурността. Защо бяха игнорирани?“ – попита заместник-кметът на Париж Давид Белиард в X.

► Милионен проект за обновяване и нови мерки

След сигнала за пропуски френският президент Еманюел Макрон обяви проект за цялостна модернизация на музея на стойност до 930 милиона долара.

До 2031 г. се предвижда нов вход, за да се намали натискът върху стъклената пирамида, както и нова зала, посветена на Мона Лиза.

„Проектът за обновяване включва генерален план за сигурност“, уточни министър Рашида Дати.

Министерството допълни, че ще бъдат инсталирани камери от ново поколение и ще се засили наблюдението в критични зони.

Снимка: iStock

► Повтарящ се сценарий

Лувърът е поредният френски музей, станал мишена на крадци. Само преди месец от Природонаучния музей в Париж бяха откраднати шест килограма златни късчета.

Според данни на Централното бюро за борба с трафика на културни ценности през 2024 г. във Франция са регистрирани 21 кражби с взлом в музеи.

„Музеите все по-често стават мишена, защото съхраняват ценности, но сигурността им не е равна на тази на банка“, коментират от бюрото.

Лувърът има дълга история на кражби и опити за грабеж. Най-известният случай е от 1911 г., когато Мона Лиза изчезва от рамката си. Открадната е от Винченцо Перуджа, бивш работник, който се скрил в музея и излязъл с картината под палтото си. Тя е открита две години по-късно във Флоренция - епизод, който помага портретът на Леонардо да Винчи да се превърне в най-известното произведение на изкуството в света.

► „Непродаваеми“ съкровища

Според експерти откраднатите бижута са практически невъзможни за продан. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че обирът е извършен от „опитен екип“, който вероятно стои и зад други подобни престъпления.

Редактор: Габриела Павлова