Затвориха Лувъра в Париж заради кражба на „безценни“ бижута. Музеят няма да приема посетители до края на деня. Това съобщи френският министър на културата Рашида Дати в социалните мрежи. Няма пострадали хора. Дати поясни още, че е на място, заедно с екипите на музея и полицията. Извършват се огледи.

Според информацията на „Ройтерс" крадци са проникнали в музея и са откраднали бижута от колекцията на Наполеон.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025



Крадците са били трима и са влезли в сградата малко след отварянето ѝ тази сутрин, съобщава Би Би Си, позовавайки се на френски медии. Мъжете са стигнали до галерия „Аполон", откъдето са задигнали девет бижута, след което са избягали със скутер. Освен това са били оборудвани с малки верижни триони, посочиха от полицията. Стойността на задигнатото тепърва ще се изчислява.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук във Франция, тъй като Лувърът е сред най-защитените културни институции в света и приютява шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи и „Свободата води народа“ на Йожен Дьолакроа.

