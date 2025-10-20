Френският министър на правосъдието Жералд Дарманин призна, че има пропуски в сигурността на Лувъра, предаде АФП.

Припомняме, че в неделя музеят в Париж затвори заради кражба на „безценни“ бижута. Крадците са били трима и са влезли в сградата малко след отварянето ѝ. Мъжете са стигнали до галерия „Аполон", откъдето са задигнали девет бижута, след което са избягали със скутер. Освен това са били оборудвани с малки верижни триони, посочиха от полицията.

„Сигурното е, че ние се провалихме, тъй като хората успяха да паркират мебелиращ подемник в центъра на Париж, да качат хора върху него за няколко минути, да вземат безценни бижута и да представят Франция в ужасна светлина“, заяви Дарманин пред радио France Inter.

