Британският крал Чарлз III ще говори на заседание на американския Конгрес и ще се срещне лично с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на държавното си посещение в Съединените щати по-късно този месец, съобщи Бъкингамският дворец, пише CNN.

Между 27 и 30 април Чарлз и кралица Камила ще посетят Вашингтон, Ню Йорк и Вирджиния, където ще участват в редица публични събития, за да отбележат 250- годишнината от независимостта на САЩ.

Дълго планираното им посещение съвпада с деликатните отношения между САЩ и Обединеното кралство. Тръмп многократно атакува британския премиер Киър Стармър и неговото правителство за това, че не предлагат пълната си подкрепа за американската офанзива срещу Иран.

Някои британски законодатели дори поставиха под въпрос дали Чарлз все пак трябва да пътува до САЩ при такива обстоятелства, преди дворецът да потвърди посещението миналия месец. Като монарх обаче, Чарлз е конституционно задължен да остане над политиката, като може само да представлява Обединеното кралство, а не да говори от името на неговото правителство. Програмата на това държавно посещение се стреми да укрепи дълбоките исторически връзки между двете страни. От двореца посочват, че посещението има за цел да покаже „широтата на икономическите, свързаните със сигурността и културните отношения“, които са се развили, откакто САЩ подписаха Декларацията за независимост.

След пристигането си в САЩ, Чарлз и Камила ще се срещнат насаме с Тръмп и първата дама Мелания Тръмп, преди да присъстват на градинско парти и официална церемония по посрещане, включваща церемониален военен преглед, съобщиха от двореца. По-късно Чарлз ще направи обръщение към Конгреса на САЩ. Така той ще стане втория британски монарх, който прави това, след като майка му кралица Елизабет II говори в Капитолия през 1991 г.

В програмата е заложена и държавна вечеря и церемония в чест на загиналите войници, за да се „отбележи военното партньорство между Обединеното кралство и САЩ“, което е подложено на известно напрежение през последните седмици заради отказа на Обединеното кралство да бъде допълнително въвлечено във войната в Иран.

След като напусне Вашингтон, кралската двойка ще пътува до Ню Йорк, където ще почете паметта на загиналите на 11 септември и ще се срещне с организация, работеща с млади хора, „засегнати от продоволствена несигурност чрез инициатива за устойчиво градско земеделие след училище“.

Монарсите ще присъстват и на събития, целящо да подчертаят културните и икономически връзки между САЩ и Обединеното кралство.

Във Вирджиния двойката ще се срещне с някои от местните общности и природозащитни групи в района. След това ще се отправят към Бермудските острови, британска отвъдморска територия в северната част на Атлантическия океан, за двудневно посещение.

Редактор: Цветина Петрова