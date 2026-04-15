Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че примирието между САЩ и Иран се спазва, като подчерта, че президентът Доналд Тръмп се стреми не към частично, а към „голямо споразумение“ с Техеран.

Ванс направи изявлението по време на събитие на консервативната организация Turning Point USA в щата Джорджия, където посочи, че към момента прекратяването на огъня се спазва.

САЩ настояват за 20-годишно замразяване на ядрената програма на Иран

По думите му при проведените в края на миналата седмица преговори между САЩ и Иран в Пакистан е бил постигнат „сериозен напредък“. Въпреки това, споразумение все още няма, тъй като Вашингтон настоява за гаранции, че Иран няма да развива ядрено оръжие.

Вицепрезидентът подчерта още, че САЩ очакват Техеран да прекрати подкрепата си за терористични организации, като същевременно се цели постигането на договореност, която да позволи на иранската икономика да се развива и да се интегрира в световната система.

Ванс може да оглави американската делегация при евентуален нов кръг от преговори. По-рано през деня Тръмп заяви в интервю за The New York Times, че разговорите с Иран може да бъдат подновени в близките дни.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

