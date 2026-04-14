Съединените щати са поискали Иран да прекрати обогатяването на уран за период от 20 години като част от евентуално споразумение за прекратяване на конфликта, съобщи АФП. До договореност обаче засега не се е стигнало след неуспешните преговори между Вашингтон и Техеран.

Военните действия започнаха на 28 февруари по инициатива на американския президент Доналд Тръмп с аргумента, че Иран разработва ядрено оръжие - твърдение, което Техеран отрича. От своя страна Тръмп заяви, че няма да позволи на Ислямската република да се сдобие с атомна бомба.

САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение след преговорите си в Пакистан

Преговорите, проведени в пакистанската столица Исламабад, приключиха без конкретен резултат. Американската делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, не успя да постигне пробив по ключови въпроси, сред които ядрената програма на Иран и свободното преминаване през стратегическия Ормузки проток.

Според информация на The Wall Street Journal, САЩ са предложили 20-годишно замразяване на обогатяването на уран, съпроводено с облекчаване на санкциите. В замяна Иран е предложил значително по-кратък срок - пет години, съобщи пък The New York Times.

Новите предложения се разглеждат като компромисен вариант спрямо първоначалната позиция на Вашингтон, която предвиждаше пълен и постоянен отказ на Иран от ядрената му програма.

Още през 2018 г. Доналд Тръмп изтегли САЩ от международното ядрено споразумение с Иран, определяйки го като „едностранно“, въпреки че то предвиждаше ограничаване на ядрените дейности на Техеран в замяна на вдигане на санкциите.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че САЩ са очертали ясно своите „червени линии“ и сега очакват отговор от Техеран. „Едно е Иран да твърди, че няма да разработва ядрено оръжие, съвсем друго е да има механизми, които гарантират това“, подчерта той.

Израел също поставя въпроса за ядрената програма на Иран като ключов, като според премиера Бенямин Нетаняху САЩ настояват за изнасяне на обогатения уран извън страната и пълно прекратяване на обогатяването в дългосрочен план. Междувременно Русия е предложила да съхранява иранския обогатен уран като част от евентуално споразумение, но засега няма развитие по тази идея.

