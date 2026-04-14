Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че САЩ са постигнали напредък в преговорите с Иран, но подчерта, че „топката вече е в полето на Техеран“. Коментарът му идва след разговорите между двете страни, проведени през уикенда в Исламабад.

В интервю за Fox News Ванс обясни, че основното искане на Вашингтон е изнасяне на обогатения уран извън Иран и поставянето му под международен контрол. По думите му САЩ настояват и за строги механизми за проверки, които да гарантират, че страната няма да може да развива ядрена програма в бъдеще.

„Не е достатъчно Иран да заявява, че няма да създава ядрено оръжие - нужни са реални гаранции“, подчерта той, като допълни, че американската страна е поставила ясни „червени линии“.

Ванс отбеляза, че от иранска страна има известни положителни сигнали, но те не са достатъчни. Според него напредъкът по въпроса за свободното корабоплаване през Ормузкия проток също ще бъде ключов за развитието на преговорите.

В коментар на резултатите от изборите в Унгария, вицепрезидентът каза, че е „натъжен“ от изборната загуба на унгарския премиер Виктор Орбан, но подчерта, че Вашингтон е готов да работи с неговия наследник Петер Мадяр.

Ванс посочи, че изходът от вота не е изненада и САЩ са били наясно с възможността Орбан да загуби. Той допълни, че очаква добро сътрудничество с бъдещия унгарски министър-председател.

По време на разговора Ванс коментира и позицията на Ватикана, след като Лъв XIV заяви, че не се страхува от американската администрация. Според него Светият престол трябва да се фокусира основно върху моралните въпроси и да остави формирането на политиката на Съединените щати на американското ръководство.

Редактор: Цветина Петкова