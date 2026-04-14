Битката с високите цени: Германия намалява акцизите върху горивата за два месеца
Европейските летища предупреждават за риск от недостиг на авиационно гориво до три седмици
Кризата с горивата: България може да понесе загуби за около половин милиард евро (ОБЗОР)
МВФ призова държавите да предприемат целенасочени и отговорни мерки срещу последиците от конфликта в Близкия изток
Как кризата в авиационния сектор ще се отрази на потребителите
НАП провери 150 хранителни магазина, пекарни и месарници преди Великден
Георги Ангелов: Поскъпването на услугите е заради ниската безработица
182 856 души ще получат помощта автоматично
Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради повишените цени на горивата. Лицата, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата. Техните данни бяха изпратени от АСП на Националната агенция за приходите за извършване на проверка дали отговарят на критериите за получаване на помощта.
Право на компенсацията имат физически лица с ниски доходи, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двойният размер на линията на бедност за миналата година. Проверката на НАП показа, че на тези критерии отговарят 182 856 души, на които помощта ще бъде изплатена автоматично.
За по-малко от 24 часа: Над 3500 души са кандидатствали за компенсация за горива
За компенсация от 20 евро през март кандидатстваха още близо 45 000 лица, които не са получавали социални помощи от АСП през тази година. Техните заявления вече са изпратени към Приходната агенция за проверка. След 17 април ще започне изплащането на компенсациите на тези, които отговарят на критериите за отпускане на подкрепата.
Ако мярката бъде активирана и през април, гражданите, подали заявления през март, ще получат компенсацията автоматично, без да е необходимо да подават ново заявление.Редактор: Цветина Петрова
