Глобалните финансови пазари засега понасят шока от конфликта в Близкия изток, но рисковете от по-сериозна нестабилност се увеличават.

Международният валутен фонд предупреди за натрупващи се уязвимости - висок държавен дълг, растящо финансиране извън банковия сектор и по-голяма взаимосвързаност на световния пазар. Фактори, които могат да усилят финансовата криза.

МВФ призова държавите да предприемат целенасочени и отговорни мерки срещу последиците от конфликта в Близкия изток

Най-засегнати са развиващите се пазари, където вече се наблюдава натиск върху валутите и изтичане на капитали. Главният икономист на фонда допълни, че войната вече забавя глобалния растеж до около 3,1 процента и повишава инфлацията.

