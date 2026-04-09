В реч Кристалина Георгиева направи преглед на перспективите пред глобалната икономика
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова за целенасочени, временни и отговорни мерки, които държавите да предприемат в отговор на последиците от конфликта в Близкия изток. Георгиева държа реч преди началото на пролетните серии от срещи между МВФ и Световната банка.
„Фискалните власти следва да предоставят целенасочена и временна подкрепа на уязвимите групи, в съответствие със своите средносрочни бюджетни рамки. На следващо място, ако възникне риск инфлационните очаквания - да се откъснат от своята опора и да отприщят скъпа инфлационна спирала. Централните банки следва да се намесят решително чрез повишаване на лихвените проценти. Фискалната подкрепа трябва да остане целенасочена и временна мярка”, посъветва Георгиева.
