Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова за целенасочени, временни и отговорни мерки, които държавите да предприемат в отговор на последиците от конфликта в Близкия изток. Георгиева държа реч преди началото на пролетните серии от срещи между МВФ и Световната банка.

„Фискалните власти следва да предоставят целенасочена и временна подкрепа на уязвимите групи, в съответствие със своите средносрочни бюджетни рамки. На следващо място, ако възникне риск инфлационните очаквания - да се откъснат от своята опора и да отприщят скъпа инфлационна спирала. Централните банки следва да се намесят решително чрез повишаване на лихвените проценти. Фискалната подкрепа трябва да остане целенасочена и временна мярка”, посъветва Георгиева.

