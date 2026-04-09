След като президентът Тръмп обяви, че ще има двуседмично спиране на огъня срещу Иран - аз лично бях малко по-спокоен. В основата на повишените цени на горивата, които наблюдаваме, е именно военният конфликт в Близкия изток. Няма какво да се заблуждаваме - това е най-силният фактор, който влияе върху ръста на цените, включително и у нас на бензиностанциите. Това заяви в „Здравей, България” служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му едно подобно споразумение за намаляване на напрежението и деескалация на конфликта със сигурност е сред най-важните фактори за поевтиняване на петрола. "Но има едно голямо „но“ - ще се задържи ли това примирие, какво ще се случи след тези две седмици и съответно как ще реагират пазарите? Видяхме още от началото на конфликта, който започна в началото на месец март, че след първоначалното покачване на цените над 100 долара за барел на световните пазари, в България през последните 30 дни имаше почти ежедневно поскъпване на горивата - тоест наблюдавахме плавно нарастване. Бих предположил, че ако сега има понижение, то също ще бъде сравнително плавно", изтъкна той.

Той обясни, че допълнителни разходи, които предвижда служебният кабинет под формата на помощи заради високите горива - е около 125 милиона евро. "Прогнозите за намаляване на растежа на БВП е около половин процент. Ако преди се е очаквал ръст от около 3,2 на сто на годишна база - сега прогнозата е около 2,6 - 2,7 проента. Този половин процент означава около половин милиард евро загуби за икономиката заради конфликта в Близкия изток. И това е при допускане, че цените на петрола няма да се вдигнат над 125-150 долара на барел", заяви финансовият министър.

По отношение на предприетите от служебния кабинет "Гюров" мерки Клисурски подчерта, че е направен опит да "бъдем балансирани". "Целта е не просто да намерим средно положение между двете крайности - да дадем повече или да не дадем нищо, а да следваме препоръките на ЕК и ЕЦБ. Те, на база опита от 2022 година, съветват мерките да бъдат таргетирани - насочени към най-уязвимите граждани и към ключови сектори на икономиката", заяви той.

И допълни: "ЕК ясно препоръчва да не се прилагат широки мерки, които обхващат всички граждани или всички сектори. Според мен намаляваето на ДДС -включително за горивата, е мярка, която според мен не е ефективна. Видяхме го и през 2022 година - когато се намали ДДС за определени стоки, като ресторантьорски услуги или хляб, реално не се стигна до осезаемо понижение на цените за потребителите. Вместо това се намалиха приходите в бюджета, а част от ползата остана при търговците".

По отношение на тавана на цените Клисурски обясни, че когато изкуствено се наложи таван, първоначално това изглежда социално приемливо, но води до дефицити. Ако доставните цени са високи, а продажната цена е ограничена, търговците започват да работят на загуба и в един момент просто спират да продават. "Затова таваните на цените също са мярка, към която не бихме прибегнали, тъй като могат да доведат до по-лоши последици", категоричен е финансовият министър.

Конкретно за помощта от 17 милиона евро за междуселищните автобусни превози той обясни, че тя е насочена към линии, които са регулирани от общините. Там крайните цени за потребителите са фиксирани и именно затова държавата подпомага системата чрез общините, които от своя страна компенсират превозвачите. "Целта е да се защитят хората, които разчитат на този транспорт - например пътуващи ежедневно до работа", подчерта Клисурски.

"Що се отнася до бюджета - стремим се мерките да бъдат ефективни, но и финансово устойчиви. Общият пакет от около 125 милиона евро представлява приблизително 0,1% от БВП. Това означава ограничено увеличение на бюджетния дефицит, което остава в рамките на допустимото. Ако ситуацията се влоши, сме готови да предприемем допълнителни мерки, но вероятно за сметка на пренасочване на други разходи", подчерта той.

По отношение на възможността за таван върху печалбите - това е различна мярка от таван на крайните цени. "Например може да се ограничи надценката на търговците. Въпреки това и тук трябва да се внимава - ако маржовете са твърде ниски, търговците може да спрат да работят, както вече се е случило в някои съседни държави. Затова подхождаме предпазливо. Подобна мярка може да се обсъжда, но не е безрискова", предупреди Клисурски.

Що се отнася до идеи като безплатен градски транспорт по думите на финансовия министър това е изключително скъпа мярка и би натоварила сериозно бюджета. "Вместо това ние вече сме предоставили допълнителни средства за градски транспорт и сме насочили помощта към най-уязвимите групи. Целта ни е да подпомогнем хората, без да стимулираме прекомерно потребление и без да създаваме допълнителен инфлационен натиск", изтъкна той.

По отношение на разходите в министерствата за незаети щатни бройки той заяви, че "тези течове трябва да бъдат запушени". "Те могат да бъдат ограничени, но систематично, чрез редовния бюджет за 2026 година. Причината е, че разходите за персонал на всяко министерство вече са утвърдени в приетия бюджет за 2025 г. и могат да бъдат оптимизирани с приемането на бюджета за 2026 г. В момента изпълняваме т.нар. удължителен бюджет за 2025 г., в който има много автоматизми - разходи, които продължават по инерция от предходни години", заяви той.

Що се отнася до скока на дефицита към месец март - два от основните фактори са увеличението на разходите за персонал в държавата и повишените разходи за пенсии и социални плащания. "Както знаете, заплатите в сектори като МВР, отбраната и образованието, както и пенсиите, се актуализират автоматично всяка година. Затова, ако искаме да ограничим тези разходи, са необходими и законодателни промени", категоричен е Клисурски.

Има и още една причина, поради която дефицитът към март изглежда по-голям, подчерта той. "Това е увеличението на инвестициите по ПВУ. Само през март са реализирани над половин милиард евро капиталови инвестиции - например в изграждането на амбулатории", обясни той.

Редактор: Станимира Шикова