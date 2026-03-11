В тринадесетия ден от войната в Персийски залив продължават да се коментират икономическите последици от кризата в Близкия изток. Правителството обсъжда възможни мерки за овладяване на цените на горивата по бензиностанциите.

Междувременно Международната агенция по енергетика размрази рекордните 400 милиона барела петрол - най- голямото количество в историята . Експерти обаче алармират и за възможен драстичен скок на цените на земеделската продукция, след като кризата удари и цените на торовете.

Какви са числата? Само от началото на седмицата всеки от нас плаща с по още 1 или 2 цента повече за литър бензин или дизел. На този етап все още не е ясно дали държавата ни ще вземе пример от други, които вече въведоха мерки, а темата трябваше да обсъдят този следобед в работна група ресорните институции. Според финансовия министър държавата ни е напълно готова да въведе такива при нужда. Проблемът е обсъден и на европейско ниво във вторник както от премиера, така и от финансовия министър.

Собственици на бензиностанции отчитат рязко поскъпване на горивата само за 10 дни. Калин Йовчев е сред тях - с три малки обекта за горива в района на град Раковски. „Дизелът е приблизително с 20% по-скъп, бензинът - с 12-13%, а пропан-бутанът - с 5-6 на сто. Почти всички колеги сме на един хал. Не поддържаме и нямаме възможност за поддържане на повече от седмица количества. Така са ни устроени резервоарите, резервите. Ние сме малки търговски дружества с малки капацитети за резерв”, каза той.

Натискът от цените на горивата върху джоба на потребителите се следи от служебната власт. „Не трябва да позволяваме събитията и напрежението, които виждаме по света, да се прехвърлят и тук, у дома. Вече разглеждаме конкретни решения и мерки, прилагащи се в цяла Европа”, категоричен е премиерът Андрей Гюров.

Какви мерки могат да бъдат взети? Това трябва да реши междуведомствена група при премиера между ресорните министри, Агенция „Митници”, „Лукойл”, представители на Държавния резерв и други структури. „Там ще обсъдим и ще вземем решения за подобни мерки, ако има нужда”, посочи министърът на финансите Георги Клисурски.

Според него в момента пазарът е нестабилен, но все пак има спад на цените. „Цените на световните пазари на суровия петрол са доста чувствителни и претърпяват големи движения както нагоре, така и надолу. Цената на петрола падна от 120 долара на барел на 90 долара. Снощи беше около 82. На първо място е важно да не прибързваме с мерките и, разбира се, на второ място, ние сме абсолютно готови, ако цените се вдигнат по-драстично, да защитим българските граждани”, увери той.

Високите цени на горивата: Шофьори искат компенсации, анализаторите са по-предпазливи

Водачите също се притесняват, че цените на горивата продължават да скачат. Някои от тях дори се опасяват, че ще им се наложи да спрат да шофират и да напуснат работа.

Очаква се до края на седмицата правителството да реши дали има нужда от мерки и у нас.

► Какви мерки вече бяха предприети в някои от европейските държави

В Хърватия решението на правителството е да наложи таван на цените. За дизела той е 1,55 евро за литър, а най-масовият бензин ще бъде замразен на 1,50 евро за литър.

В Германия има ограничение колко пъти цените могат да бъдат променяни.

В съседна Гърция все още се обсъжда само идея. Тя засяга даването на ваучери за гориво, но и за храна. Стойността им може да е между 50 и 100 евро, като още се изработва механизъм кой да ги получава. Междувременно правителството в Атина обяви лимит при търговията на едро с петролни продукти. Маржът на печалба не може да надвишава 5 евроцента на литър.