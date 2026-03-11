България има опит с въвеждането на мерки за овладяване на цените по бензиностанциите, каквито бяха предприети по време на кризата с горивата при започването на войната в Украйна. Мярката беше въведена през 2022 година. Тогава решението беше държавата да поема по 25 стотинки от цената на всеки литър гориво. Това беше в сила от 9 юли до 31 декември и струваше общо 188 млн. лева на държавната хазна.





Цената, при която е взето това решение на 9 юли, за литър бензин е 3,41 лв., литър дизел е с точно 15 стотинки по-скъп, килограм метан е 3,60 лв., а пропан-бутанът е 1,48 лв. за литър.





На 31 декември 2022 година, който е последният ден, в който можеше да получим компенсацията, цените са спаднали с почти 80 стотинки при бензина, с 50 за литър дизел, при метана има най-малка разлика от 15 стотинки, а пропан-бутанът е поевтинял с 30 ст.





В момента на колонките цените са по-ниски, отколкото в този период. Въпреки това много шофьори се надяват, че пак ще има компенсации. „Според мен компенсацията трябва да е 10 процента, не повече и не по-малко”, категоричен е Пламен Караянев. „Може би максимална цена или фиксирана не е лоша идея. Стига да има справедлива цена”, посочва Симеон Симеонов.

Анализаторите, обаче, са по-предпазливи, особено в ситуацията без бюджет за тази година. „За разлика от 2022 година, в момента имаме по-влошена фискална рамка. Правителството има по-малко буфери и подобен тип мерки няма да подкрепят фискалната стабилност на страната. Ще имат негативен ефект и върху бюджета, и върху пазара на горива”, обясни Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията.

Гюров: Обсъждаме мерки относно цените на горивата на фона на конфликта в Близкия изток

През 2022 година компенсацията от 25 стотинки за всеки литър срещна предупреждение за наказание от Европейската комисия. Брюксел вижда мярката като дискриминационна, защото важи само за коли с българска регистрация. Намаляване на акцизите също не е вариант, смятат експертите. „Акцизите на горивата са едни от най-ниските в България. Те са форма на практика - индиректна субсидия към потребителите. По отношение на ДДС-то смятам, че е ненужно, защото липсата му би ощетила държавния бюджет”, подчерта Николов.

И докато на нас ни се струват високи, за съседите ни от Гърция например, цените на нашите бензиностанции са по-изгодни. При тях дизел и бензин са средно с 50 цента по-скъпи за литър. „Много мои познати ходят и зареждат около границата - в по-близките български градове. Аз също ходя. Много по-евтино ми излиза”, твърди Костадинос Хасоглу.