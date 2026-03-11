Международната агенция по енергетика „размразява” от резерва 400 милиона барела петрол. Това е най-голямото отпускано количество в историята.

Целта на този ход е да бъдат намалени цените на суровия петрол, които се повишиха драстично след началото на войната с Иран. Ако през следващия месец бъдат освободени 100 милиона барела, това ще означава около 3,3 милиона барела дневно - малка част от 20-те милиона барела, които се осигуряват през Ормузкия проток.

Цените на петрола се стабилизират, експерти решават за рекордно освобождаване на резерви

Междувременно цената на „черното злато” днес се задържа около 90 долара за барел, след като през последните дни надхвърли 120 долара.

