„В нашата дирекция по контрол са затрупани със сигнали за злоупотреби. Тези хора изнемогват и работят с голям интензитет в опит да видят къде е истината”. Това коментира в предаването „Твоят ден” служебният спортен министър Димитър Илиев. По думите му се работи и се правят проверки дали се извършват финансираните дейности както трябва.

Илиев коментира, че политическата криза се отразява на всички нива в държавата и спортът не прави изключение.

„Когато нямаш ясна, дългосрочна и последователна политика в една сфера, никога не остава време да направиш такава реформа, каквато удовлетворява твоята визия за развитието”, каза Илиев. И призова следващото редовно правителство да постави акцент върху спорта.

Във вторник е представен доклад на Димитър Бербатов за състоянието и проблемите в спортните федерации. Изводите са, че трябва по-голямо финансиране.

„В сферата на високото спортно майсторство за тази година бюджетът е 47 милиона евро. Тези средства отиват за олимпийска подготовка, за кадрово осигуряване, за високо спортно майсторство и за клубовете. Те са крайно недостатъчни”, каза Илиев.

Освен това призова държавата да развива политика и в сферата на масовия спорт и спорта в училищата. За там също трябва увеличение на финансирането. „Там има 18 програми, но общият им размер е едва малко над 5 милиона за цялата страна”, обясни служебният спортен министър.

Анкета сред федерациите показвала, че те имат лоша инфраструктура и са недостатъчно финансирани. „В момента работим в условията на неприет бюджет. Този разговор е дългосрочен и зависи от правителство с дълъг хоризонт, което може да води такива политики”, каза Илиев.

Той отговори и на Слави Бинев, председател на Българската федерация по таекуондо, който публикува във Facebook отворено писмо до Андрей Гюров и до медиите. Бинев говори за разхищение на средства и липса на прозрачност. Илиев отрече да има тайни комисии, които да взимат решенията.

„Бих определил това изказване като егоистично. Разбирам, че за него таекуондото е най-важният спорт, но има и много други спортове. Ако трябва да му се осигури желаният бюджет от 4,5 милиона – откъде да се вземат тези средства? От волейбола? От художествената гимнастика? От борбата? От бокса?”, попита Илиев. И припомни, че федерациите са свободни да търсят финансиране от рекламодатели. „Причината да няма подписан договор не е в министерството – той многократно връща документи и ги променя", допълни той.

Димитър Илиев припомни, че предстои и голямо събитие – първите три етапа на „ Джиро д’Италия“ ще се проведат от 8 до 10 май.

„Призовавам всички любители на колоезденето да се насладят на това зрелище – това е събитие от световен мащаб. Също така апелирам хората да следят информацията за затворени улици, за да избегнат затруднения”, каза Илиев.

Редактор: Ина Григорова