Съветникът на министър-председателя по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов е изпратил конкретни идеи и предложения до министрите на младежта и спорта Димитър Илиев, на образованието и науката Сергей Игнатов и на здравеопазването Михаил Околийски.

Инициативите са разработени след срещи с тях и целят да утвърдят спорта като ключов фактор за здраве, профилактика и превенция на заболяванията, както и да насърчат активния и здравословен начин на живот сред младите хора.

Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България

В първото писмо, адресирано до министрите Димитър Илиев и Сергей Игнатов, Бербатов представя оперативния план „Отворен салон“. Той предвижда училищните спортни зали в страната да бъдат отворени за ползване и след учебните часове.

Планът включва въвеждането на национален единен договор за лицензирани спортни клубове, като средствата от наеми ще се използват директно за поддръжка на училищната база – ремонт, модернизация, консумативи и охрана. Сред основните приоритети са хигиената, безопасността и равният достъп както за професионален, така и за масов спорт. Предвижда се системата да работи на регионален принцип, като клубовете с ученици от съответното училище ще имат предимство при ползването на залите.

Във второто писмо, изпратено до министрите Михаил Околийски и Сергей Игнатов, Бербатов представя програмата „Здраве чрез спорт“. Тя е насочена към превенцията на детското затлъстяване, диабет тип 2 и гръбначни изкривявания. Програмата предвижда създаването на 28 мобилни медицински екипа, въвеждане на дигитален „Здравен паспорт“ за децата и финансиране чрез целеви средства от акцизи. Предвидени са и здравни ваучери, които ще позволят на деца с медицински показания да посещават спортни клубове за масов спорт. Освен това се предлага сертифициране на треньорите по първа помощ и реакция при спортни травми.

Димитър Бербатов стана съветник на служебния премиер

Инициативата обръща внимание и на здравословното хранене в училищата. Сред предложенията са забрана на енергийните напитки, включване на плодове и зеленчуци във всяко училищно меню, по-строг контрол върху вендинг машините и осигуряване на безплатна филтрирана вода в близост до спортните зали.

Според Бербатов реализирането на тези мерки може да превърне училищата в центрове за здраве и активен начин на живот, където спортът и здравословното хранене работят заедно като инструменти за превенция, образование и социална интеграция на младите хора. Очакванията са това да допринесе за трайно подобряване на физическото и здравното състояние на учениците.

Редактор: Цветина Петкова