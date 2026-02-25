Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров. Тази сутрин двамата са провели среща.

Както NOVA първа съобщи, Бербатов ще подпомага дейността на правителството в разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната.

„С чувство за отговорност към развитието на спорта в България поемам ролята на съветник по въпросите на младежта и спорта. Приемам този ангажимент без възнаграждение, воден единствено от желанието да допринеса с опита и енергията си за изграждането на устойчива и дългосрочна политика в тази сфера“, заяви Димитър Бербатов

Той ще работи и с ресорния министър Димитър Илиев.

Снимка: МС

Като първа стъпка в новата си роля Бербатов стартира мащабна инициатива за диалог със спортната общественост. До всички лицензирани спортни федерации ще бъде изпратена стратегическа анкета, целта на която е да се събере обективна информация за състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на детско-юношеския спорт.

На базата на събраните данни ще бъде изготвен задълбочен анализ от специалисти. Според Бербатов именно този анализ може да изгради стабилната рамка, върху която едно редовно правителство да стъпи, за да изгради цялостна и дългосрочна политика в сферата на младежта и спорта.

„Спортът трябва да бъде национална стратегия. Когато премиерът е ангажиран със спорта, това е категоричен знак, че държавата ще полага целенасочени грижи за насърчаване на дейностите у нас“, каза Димитър Бербатов по време на първия си разговор с премиера.

„Спортът дава гаранции не само за физическо и психическо здраве – той изгражда характери, личности и силно общество“, категоричен бе премиерът Андрей Гюров.

Снимка: МС

Димитър Бербатов е легендарен български футболист. Избирaн е за футболист № 1 на годината на България рекордните седем пъти. По време на своята професионална клубна кариера, за периода 1999 – 2018 г. изиграва общо във всички турнири 918 официални мача и отбелязва 470 гола.

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров”?

Със своите 67 попадения за българския национален отбор, той е рекордьор заедно с Христо Бонев.

От 2001 година играе в "Байер" Леверкузен, където остава шест сезона. През май 2006 г. отива в английския "Тотнъм", а през септември 2008-а преминава в "Манчестър Юнайтед", където играе четири сезона.

Снимка: МС

С "червените дяволи" печели два пъти титлата в Английската Висша лига и Световното клубно първенство на ФИФА през 2008 г., а през сезон 2010/11 става голмайстор на първенството с 31 отбелязани гола и получава "Златна обувка" за най-добър реализатор във Висшата лига.

Общо по време на престоя си в Англия има изиграни 429 мача и 256 точни попадения.