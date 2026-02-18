Кандидатът за служебен министър-председател - Андрей Гюров, представи на президента Илияна Йотова имената на министрите, които предлага да влязат в новия служебен кабинет. Вижте кои са те, какъв е техният професионален път и управленски опит и какви ключови позиции са заемали.

Министър-председател – Андрей Гюров

Роден е на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев. Завършва математическа гимназия в Благоевград, а след това икономика в Софийския университет и Държавния университет „Труман“ в Мисури. Трупа професионален опит като кредитен анализатор в две банки - „Харис банк" и „Фолксбанк“. През 2009 г. преподава "Икономика и финанси" в Американсикя университет, а от 2016 г. - Капиталови пазари" в Университета за приложни науки към Търговската камара на Австрия.

Политическата му кариера започва като съучредител на „Движение „Да, България“. През септември 2021 г. се присъединява към "Продължаваме Промяната" и още същата година влиза в 47-ия парламент. Впоследствие е избран за председател на парламентарната група. След падането на кабинета „Петков" и последвалите предсрочни избори отново става депутат - в 48-ото и в 49-ото Народно събрание. На 26 юли 2023 г. депутатите го избират за подуправител на Българската народна банка, направление „Емисионно“.

Андрей Гюров представи списък със служебни министри

През юни 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията установява, че той е в несъвместимост с позицията си в БНБ. Причината - при назначаването си не е прекратил навреме участие в търговска фирма и не е получил разрешение от Управителния съвет за участие в ръководството на две неправителствени организации. На тази база Управителният съвет на БНБ го отстрани от длъжността подуправител.

Гюров обжалва решението както на Антикорупционната комисия, така и на управата на БНБ. Административният съд отмени решението на КПКОНПИ за несъвместимост. Очаква се становище от Съда на Европейския съюз.

Вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов

Андрей Янкулов е роден през 1980 г. в София. Завършва Немската езикова гимназия през 1999 г. и специалност "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2005 г. След дипломирането си започва работа като юрисконсулт, а през 2007 г., след спечелен конкурс, постъпва в Софийска районна прокуратура (СРП), където работи в отдел "Общоопасни и други престъпления".

През август 2014 г. Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи, а в периода ноември 2014 г. - февруари 2016 г. е заместник-министър на правосъдието с ресор "Правителствената политика в областта на изпълнение на наказанията". След връщането си в СРП работи в отдел "Изпълнение на наказанията" до септември 2017 г., когато - след конкурс, е повишен в Софийската градска прокуратура (СГП). Там работи в отдел "Международен и изпълнение на наказанията" до края на 2019 г., когато подава оставка като прокурор. От началото на 2020 г. Янкулов е адвокат в Софийската адвокатска колегия и се присъединява към екипа на неправителствената организация "Антикорупционен фонд".

Министър на финансите - Георги Клисурски

Георги Клисурски е роден и израснал в София. Завършва Американския колеж, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от водещото бизнес училище Уортън и магистърска степен по държавно управление от Харвард. Заместник-министър на финансите в кабинета “Денков”, отговорен за държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бори се за по-качествено здравеопазване като член на надзорния съвет на НЗОК и председател на съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД. Обича природата и особено близката до София планина Витоша.

Вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов

Изборен експерт, член на Обществения съвет към ЦИК

Вицепремиер по европейсĸите средства – Мария Недина

Бивш началник на кабинета на министъра на околната среда и водите в периода 2023-2024 година.

Министър на вътрешните работи – Емил Дечев

Емил Дечев има близо 30-годишен юридически стаж. Завършил е "Право' в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По-късно специализира "Право" на Европейския съюз в престижния университет в Нанси, Франция.

Кариерата му започва като следовател в Столичната следствена служба през 1997 г. След това преминава през всички нива на съдебната власт, като от 2012 г. е съдия в Наказателното отделение на Софийския градски съд.

Дечев е известен като активен член на Съюза на съдиите в България (ССБ) и защитник на съдебната реформа.

През 2022 г. е назначен за заместник-министър на правосъдието в кабинета на Кирил Петков, а по-късно заема същия пост и в служебното правителство на Крум Зарков.

Министър на външните работи – Надежда Нейнски

Надежда Нейнски (преди 2009 г. Михайлова) е български политик, министър на външните работи (1997 – 2001), председател на Съюза на демократичните сили (СДС) от 11 март 2002 до 1 октомври 2005; народен представител в 37, 38, 39 и 40-ото Народно събрание. На Изборите за Европейски парламент през 2009 г. е избрана за евродепутат, като водач на кандидат-депутатската листа на Синята коалиция.

Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика.

От 2007 г. е председател на Съюза на малките и средни предприятия в България (СМСП). През 2007 г. е избрана за вицепрезидент на Съюза на малките и средни предприятия към Европейската народна партия.

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Ангелина Бонева

Ангелина Бонева има бакалавърска степен от Оксфорд, Великобритания и магистратура „Европейски науки“ от Университета в Грац, Австрия. От 2022 г. е изпълняващ длъжността главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ. Преди това е работила като директор „Проектна информация и финансиране“ във Фонда на фондовете и по европрограми и проекти в Министерството на финансите и Министерството на икономиката.

Заемала е длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Гълъб Донев.

Министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов

Хасан Адемов е български политик, народен представител от парламентарната група на ДПС във всички парламенти от 38-ия до 47-ото Народно събрание и министър на труда и социалната политика (2013 – 2014 г.).

Адемов е роден на 24 януари 1953 г. в Исперих. През 1979 г. завършва Медицинския университет във Варна и специализира "Анестезиология и реанимация".

На местните избори през 2011 г. е издигнат от листата на ДПС като кандидат за кмет на Разград. Класира се на трето място.

Министър на отбраната – Атанас Запрянов

Атанас Запрянов е генерал-лейтенант от запаса.

Роден е на 16 април 1950 г. в село Драгойново, Първомайско. През 1974 г. се дипломира като магистър-инженер с профил „Свързочни войски“ във Висшето народно военно училище „В. Левски“ – Велико Търново и е отличен като първенец на випуска.

През 1982 г. придобива магистърска степен по военно дело във Военна академия по свръзките „Будьони“, Санкт Петербург, Русия, завършва с отлична диплома и златен медал.

Магистър е по „Стратегическо ръководство на въоръжените сили“ в Генерал-щабния факултет на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 1995 г. На 19 август 1996 г. е назначен за началник на управление „Свръзки и електроника“ на ГЩ, считано от 1 септември 1996 г. На 1 септември 1997 г. е освободен от длъжността началник на управление „Свръзки и електроника“ на ГЩ на БА и назначен за първи заместник-началник на управление „Комуникационни и информационни системи“ на ГЩ на БА. Досегашен министър на отбраната в кабинета „Желязков“.

Министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов

Той е депутат в 41-вото Народно събрание. До април 2011 г. е член на ДПС, но впоследствие и изключен от редиците на партията. Година по-късно, заедно с Касим Дал, основават Народна партия „Свобода и Достойнство".

В периода 1998 – 2001 г. Исмаилов е банков служител в София, след което регистрира бизнес консултантска компания. През 2004 г. завършва „Регионалното училище за политика" към Асоциация „Българско училище за политика". Завършва и „Стопанско управление" в град Кония, Турция. През 2006 г. е избран за председател на младежката организация на ДПС, като остава на този пост до 2009-а. Тогава е избран за депутат в 41-вото НС от листата на ДПС в Добрич. Бил е и член на Централното оперативно бюро (ЦОБ) на ДПС.

Министър на образованието и науката – Сергей Игнатов

Основател на египтологията в България. От 19 ноември 2009 г. до 6 февруари 2013 г. е министър на образованието, младежта и науката в правителството на Бойко Борисов. Проф. Игнатов е първият българин, избран за ректор на европейски университет – Европейския университет за хуманитарни науки във Вилнюс на 1 март 2018 г.

Специалист по ориенталистика (странознание на Азия и Африка), води и курс „Идеята за държавност“ в департамент Национална и международна сигурност на НБУ.

Член на Friends of Europe, член на Настоятелството на South-East European Research Centre (SEERC), член на Настоятелството на Нов български университет. Бил е и ректор на висшето учебно заведение.

Министър на здравеопазването – Михаил Околийски

Доц. Михаил Околийски e завършил „Социална терапия“ в Хумболтовия университет в Берлин, Германия, където придобива и докторска степен по психотерапия. До 2014 г. работи като експерт в направление „Психично здраве” към Националния център по обществено здраве и анализи. Създател е на системно здравно образование за различни възрастови групи в училищата.

Околийски започва работа като експерт в българския офис на Световната здравна организация през 2014 г., а след това става негов председател. Ръководил е направление „Психично здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи. Член е на Изпълнителния комитет на Европейската мрежа за оценка на услугите за психично здраве (ENMESH).

Министър на културата – Найден Тодоров

Той е роден през 1974 г. в Пловдив. Първите си уроци по пиано получава на 5-годишна възраст, а едва на 16 прави диригентския си дебют. Голямо влияние върху формирането му като диригент са оказали Александър Владигеров в България и професор Карл Йостерайхер във Виена.

Завършва с отличие музикалното училище „Добрин Петков“ в Пловдив и продължава обучението си по оркестрово дирижиране в легендарния клас на професор Урош Лайовиц, хорово дирижиране при професор Гюнтер Тойринг и оперно дирижиране при професор Конрад Лайтнер в Университета за музикално и сценично изкуство във Виена.

В следващите години Тодоров гостува на сцените на редица от най-големите културни центрове в Европа, Азия, Африка и Америка, записва за американски, европейски и израелски звукозаписни компании над 130 компактдиска.

Найден Тодоров е работил с всички български държавни оркестри и оперни театри, както и с много оркестри и оперни театри в Европа, Азия, Северна и Южна Америка и Африка, между които се открояват Виенският симфоничен оркестър, Виенската народна опера, Берлинският симфоничен оркестър, Филхармонията на Богота - Колумбия, Националният оркестър на Бразилия, Филхармонията на Токио и мн. др.

В периода февруари - юни 2023 г. служебен министър на културата. На същата длъжност е назначен отново на 9 април 2024 г.

Министър на земеделието и храните – Иван Христанов

Той е роден в град София. Израства и завършва средното си образование в СПТУ по строителна механизация в Плевен, а след отбиване на военна служба се дипломира като магистър по икономика в Университета за национално и световно стопанство със специалност „Аграрна икономика“.

Иван Христанов е български предприемач, икономист и политик. Обвързан, с три деца. Между септември 2021 г. и февруари 2022 г. е едно от ключовите лица на ПП „Продължаваме промяната“. Народен представител от „Продължаваме промяната“ в XLVII и XLVIII народно събрание. През 2023 г. учредява ПП „Единение“ и оттогава е неин съпредседател. През 2023 г. основава политическа партия „Единение“, като е избран за неин съпредседател заедно с Иван Манев.

Министър на околната среда и водите – Юлиан Попов

Той в e роден на 21 септември 1959 г. в София. Български писател и журналист, министър на околната среда и водите в служебното правителството на Марин Райков, както и в редовното правителство на Николай Денков. Правнук на македонския деец Никола Габровски и на Георги Рафаилович.

Той е бил председател на Европейския институт за ефективност на сградите (BPIE).

Бил е посланик на добра воля на България за политиката в областта на енергетиката и климата и съветник по енергийната сигурност на президента на България.

Той е сред създателите на Нов български университет и негов пръв изпълнителен директор. От 1994 г. живее в Лондон. Получава и британско поданство.

Министър на икономиката и индустрията – Ирина Щонова

Ирина Щонова притежава магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Университета „Станфорд“ в Пало Алто, САЩ и докторска степен по икономика от СУ„Св.Климент Охридски“. Притежава бакалавърска степен по икономика от Университета „Сейнт Олаф“, Нордфийлд, САЩ. Има дългогодишен опит в управлението на стратегии и бизнес процеси на големи компании.

Като Вицепрезидент по маркетинг и стратегии на американския телеком AT &T е отговаряла за разрастване на каналите за продажба, въвеждане и ценообразуване на нови продукти, финансово планиране и капиталови разходи. Преди това заема позицията директор „Обслужване на клиенти“ на американската спътникова телевизия DirecTV (Лос Анджелис). Била е мениджър в екипа на консултантската фирма „Макинзи“ в България. Притежава опит в областта на финансовия надзор и бизнес развитието.

От 2 август 2022 г. е заместник-министър на икономиката и индустрията.

Министър на енергетиката – Трайчо Трайков

От 2009 до 2012 година е министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на ГЕРБ и Бойко Борисов. От 2013 година участва в дейността на Реформаторския блок, като през 2016 г. е номиниран и участва в кандидат-президентската надпревара от името на Блока.

Роден в 1970 година в София. По произход е македонски българин.Трайков завършва средното си образование в Първа английска езикова гимназия, София през 1989, а висшето – в УНСС със специалност „Международни икономически отношения“ през 1994. Впоследствие специализира по финансов анализ и мениджмънт в Австрия и Германия.

На президентските избори през 2016 г. се кандидатира за президент заедно със Съби Събев. Двойката е издигната от Реформаторския блок.

На 12 ноември 2019 г. встъпва в длъжност като кмет на район „Средец“, след като е избран на балотаж с 54,21 %.

Министър на електронното управление – Георги Шарков

Георги Шарков е директор на регионалния център за върхови постижения на Европейския софтуерен институт в София. Завършва математика и компютърни науки в Софийския университет през 1986 г. и получава докторска степен по компютърни науки (изкуствен интелект), специализирайки в приложна информатика и приложни изследвания в биофизиката и генетиката. От 1994 г. ръководи международни екипи и проекти за софтуер и информационни системи в областта на банковото дело и финансите, онлайн търговията, решенията за електронен бизнес и електронна търговия, интернет борси и интерактивни и крос-медийни системи.

Сред инициаторите на Българска асоциация на софтуерните компании - и председател от 2001 г. Инструктор по подобряване на софтуерните процеси. Инициатор и промоутър на международните инициативи за регионален брандинг и конкурентоспособност на ИКТ. Един от инициаторите на ИКТ Клъстер България.

Министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова

Ирена Младенова има магистърска степен по стопанско управление от СУ "Св. Климент Охридски" и магистърска степен по банково дело и предприемачество от бизнес училище в Италия. Работила е шест години в неправителствения сектор с основен фокус МСП и предприемачество, европейска интеграция, финансов сектор; последната й длъжност е била изпълнителен директор на Институт за икономическа политика.

От 2011 г. работи в публичния сектор като съветник по икономически политики в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, а след това - като част от икономическия екип в Администрацията на Президента на България, където работи в области като: иновации, конкурентоспособност, инвестиции, бизнес среда. Ирена Младенова преподава в СУ "Св. Климент Охридски" организационно развитие и промяна, предприемачество, маркетинг.

През периода 13 март 2013 г. - 29 май 2013 г. Ирена Младенова е заместник-министър на икономиката и енергетиката в 88-то служебното правителство.

Министър на туризма – Ирена Георгиева

Ирена Георгиева е завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност.

Почти целият ѝ професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции.

Ирена Георгиева е назначена на длъжността заместник-министър на туризма, на която е била и в периода февруари 2015 - май 2021.

От 2006 г. е член на Управителния съвет на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), а от 2009 до 2013 е неин председател. След това отново е член на управителния орган на асоциацията до февруари 2015 г.

Ирена Георгиева е и признат международен специалист в туризма. Била е член на Борда на директорите на ЕСТАА, като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 г. до 2012 г. е била и неин президент. От 2021 г. и до 2023 г. Ирена Георгиева е представител на България в Борда на директорите на Европейската туристическа комисия.

Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

Димитър Илиев е роден на 2 август 1975 година в София, България. Син е на известния автомобилист Владимир Илиев.

Завършва средното си образование в Професионална гимназия по транспорт, а през 1998 г. и висше в Националната спортна академия, специалност „Автомобилизъм“. Доц. д-р Димитър Илиев е преподавател в катедра „Технически и ледени спортове“ в НСА “Васил Левски”, сектор „Автомобилен и мотоциклетен спорт“.

Експерт е в пътната безопасност. През годините това се превръща в негова кауза. Димитър е и основател на първата академия по безопасно шофиране, като годишно предава своя опит на над 2000 човека. Обича природата и често спортува в планината. Владее английски, немски и италиански език.

Министър на младежта и спорта в редовното правителство на Николай Денков през 2023 г.

Редактор: Цветина Петкова