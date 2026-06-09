Френски гражданин е пострадал при верижна катастрофа, станала в района между квартал „Сарафово“ и Бургас.

Пътният инцидент е станал в понеделник около 11:34 часа. По данни на полицията 56-годишна жена с украинско гражданство, която живее в Равда, не е спазила необходимата дистанция и е ударила движещ се пред нея автомобил. Вследствие на удара колата е била изтласкана напред и се е блъснала в друг автомобил, спрял пред нея. Зад волана на второто превозно средство е бил 42-годишен мъж от Бургас, а третият автомобил е бил управляван от 37-годишна жена от Поморие.

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При произшествието са пострадали общо петима души, пътували в трите автомобила. Сред тях е и 57-годишен френски гражданин, който е бил пътник в един от тях. Мъжът е настанен в болница, няма данни за опасност за живота му. Пробите за алкохол и наркотични вещества на тримата водачи са отрицателни.

Редактор: Цветина Петкова