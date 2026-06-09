„България се намира в изключително тежка ситуация по отношение на изпълнението на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост". Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му приемането на необходимите закони е било наложително, за да не загуби страната значителен финансов ресурс. „На нашето правителство беше стоварена огромна отговорност със срокове, които трудно може да бъдат наваксани. Във всеки сектор излизаха нови и нови проблеми, но въпреки това обещаваме да подредим нещата“, заяви Шишков.

Министърът акцентира върху сериозния недостиг на транспортна инфраструктура в страната. Според него липсата на завършени магистрали създава предпоставки за тежки пътни инциденти и затруднява нормалното движение. „В България липсва инфраструктура. Липсват магистралите, които да поемат целия трафик. Това е огромен проблем и предпоставка за катастрофи“, посочи той.

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Шишков отправи остри критики към начина, по който са били реализирани инфраструктурни проекти в предходни управления. По думите му в периода 2018–2021 г. съществувала практика да се извършват плащания за магистрали без реално строителство. „Имаме криминален сюжет. Още преди време съм подавал сигнали за автомагистрала „Хемус“ до прокуратурата, но по тях няма никакво движение“, каза министърът.

Той изрази надежда, че предстоящите промени в съдебната система ще позволят да се установи кой е получил средствата за магистралните проекти и кой е създал схемата за тяхното финансиране.

Министърът съобщи още, че в момента се извършва подробен анализ на състоянието на инфраструктурните проекти и предстои диалог със строителните компании. По думите му вече има готови проекти за автомагистрала „Хемус“, а предстои разработването на проекти и за други ключови пътни артерии, част от които може да бъдат реализирани чрез концесионни процедури. „Всички тези проекти трябва да бъдат завършени в рамките на следващите две години“, заяви той.

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Шишков коментира и казуса с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. Според него случаят се е превърнал в символ на това как в продължение на години е било допускано мащабно незаконно строителство. „Всички политически сили, които са управлявали Варна и държавата, са проявявали необяснима толерантност към това незаконно строителство. Не е виновна една или друга политическа сила, а всички, които са участвали в този процес“, заяви министърът.

Той посочи, че Община Варна е трябвало своевременно да предотврати строителните дейности, а сега носи отговорността за разрешаването на проблема. Според Шишков обаче е малко вероятно да бъде издадена заповед за събаряне на вече изградените жилищни сгради.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева