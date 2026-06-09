При всяка тежка катастрофа с голям обществен отзвук, чуваме едни и същи гръмки думи и обещания за „драконовски” мерки от едни и същи хора, които разговарят с премиера на държавата. Тези хора обаче очевидно не могат да се справят. Това заяви бащата на загиналата в катастрофа Сияна и председател на гражданско движение „Сияние” Николай Попов в ефира на предаването „Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Тази администрация показва, че не функционира. Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата", например, е един абсолютно паразитен орган, който само харчи пари. Ние имахме предложение тя да се преструктурира, да стане и контролен орган за качеството на асфалта, както и да премине към Министерството на транспорта, тъй като в момента е към Министерския съвет”, каза Попов.

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Безумията по пътищата се раждат от една система, която никой не желае да спре и очевидно за правителството това не е приоритет, подчерта Попов.

„Една хубава мярка, която сработи, е засичането на средна скорост - тя доста успокои движението. Този контрол дава ефект. Следващото, което може да се направи бързо и ефективно, е да има контрол от полицията с немаркирани автомобили, трябва да стане масово, на място веднага да бъдат спирани извършителите, а не да им се пращат „честитки” по пощата. Ако не си плащат глобите, да им се отнемат свидетелствата”, категоричен бе Попов и допълни, че колкото повече се отдалечава едно престъпно деяние или нарушение от часа и датата на наказанието, толкова по-голяма е безнаказаността и липсата на генерална превенция.

Според него трябва да се помисли за реформа на Агенцията по безопасност на движението по пътищата, защото голяма част от инцидентите стават и заради лошата пътна мрежа и настилка.

Редактор: Цвета Лазаркова