Тази сутрин мащабна проверка на няколко държавни институции разкри сериозно нарушение на екологичното и водното законодателство в "незаконния град" край местността "Баба Алино". Жилищният комплекс е захранван с изцяло незаконни подземни водоизточници.

Акцията, започнала точно в 9 часа сутринта, беше разпоредена лично от областния управител на Варна Марио Смърков. Тя е следствие от спешен сигнал, внесен вчера от народния представител инж. Коста Стоянов, алармиращ за скрито и нерегламентирано изземване на питейна вода.

На мястото на проверката пристигнаха екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Варна, придружавани от областния управител. От водното дружество „ВиК – Варна“ категорично разграничиха себе си от случващото се зад оградите на комплекса. Проверката в техните регистри показа, че при тях никога не е постъпвало искане за проектиране или изграждане на каквато и да е водоснабдителна инфраструктура за питейно-битови нужди на територията на обекта.

Басейнова дирекция установи незаконно ползване на вода в местността „Баба Алино“ (СНИМКИ)

След щателен обход и отваряне на маскираните шахти на терена, инспекторите се натъкнаха на мащабно изградена вътрешна водна мрежа, захранвана от два дълбоки тръбни кладенеца. В абсолютно незаконното съоръжение са били монтирани изправни водомери – очевидно за вътрешно отчитане на консумацията на обитателите.

„В единия кладенец има потопяема помпа и се използва. Другият сондаж е в процес на изграждане. Както в шахтите, така и в жилищните сгради са открити водомери“, съобщи директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров

Нарушенията бяха описани в констативни протоколи. Областният управител Марио Смърков заяви, че държавата няма да допусне поредното погазване на законите в местността, където напрежението ескалира през последните седмици заради фалшиви документи за търпимост и незаконна сеч. Смърков уточни, че сигналът за нерегламентираното вземане на питейна вода е подаден до него вчера от депутата Коста Стоянов, което е позволило организирането на днешната акция.

Последващите действия на властите са на първо място спиране на потопяемите помпи и запечатване на двата сондажа, налагане на максимални глоби по Закона за водите на инвеститора – корпорация КУБ, както и проверка от Районна прокуратура – Варна.

Редактор: Дарина Методиева