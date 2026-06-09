Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД.

Припомняме, че през април КФН забрани на застрахователното дружество да подновява или сключва нови застраховки . Това практически означава, че то не може да генерира никакви приходи. Вече сключените такива ще продължат да важат до изтичане на пълния застрахователен цикъл. След това обаче не може да се подновят, освен ако регулаторът не ревизира решението си. Застрахователят обслужва над 900 000 души у нас и в чужбина.

От Комисията за финансов надзор посочват, че причина е рискът дружеството да няма пари да обслужва клиентите си. А от „Даллбогг Живот и здраве” посочиха, че пари имат - тоест имат ликвидност. Дружеството обаче твърди, че регулаторът нарочно е манипулирал данните.

През годините много шофьори са избирали да направят застраховка „Гражданска отговорност” в "ДаллБогг Живот и Здраве" заради осезаемо по-ниските цени.

Очаквайте подробности!

Редактор: Калина Петкова