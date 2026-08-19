Започна събарянето на последните 20 незаконни постройки в старозагорския квартал „Лозенец“. С премахването им приключва процедурата по разрушаването на общо 550 къщи, изградени извън регулация и върху горски фонд. Незаконното строителство в района е започнало през 2004 г.

По думите на кмета на Стара Загора Живко Тодоров постройките не могат да бъдат узаконени, тъй като се намират извън регулационната линия и са разположени в паркова територия.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Жителите на квартала обаче заявиха, че няма къде да отидат след разрушаването на домовете им. Мъж разказа, че след събарянето на дома му е останал без подслон. „100 квадрата къща я събориха. Ще спя в колата. Аз снощи спах там“, заяви той.

Жена с четири деца също изрази притеснение за бъдещето на семейството си. „Имам четири деца, четирима ученици. През септември ще започнат училище. Как ще ги пратя, къде ще ги къпя?“, попита тя.

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Кметът Живко Тодоров коментира, че според него жителите на квартала били използвани многократно в политически кампании от различни партии и политически фигури. По думите му в района през годините били изградени инфраструктурни връзки, въпреки незаконния статут на постройките. „Енергото беше държавно към онзи момент – имаме прокаран ток. Съответно ВиК – имаме прокарана вода“, посочи Тодоров.