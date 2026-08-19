Двама служители на Националната агенция за приходите са били подложени на физическа агресия по време на проверка в търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът станал в павилион след подаден сигнал, съобщи говорителят на приходната агенция в Бургас Христо Узунов.

При възникналото напрежение единият от инспекторите бил изблъскан. В този момент служител на търговския обект взел фискалното устройство и избягал. Веднага е подаден сигнал към органите на реда, в резултат на което извършителят е задържан. По случая вече е образувано досъдебно производство, а последвалата проверка в обекта установила редица нарушения, предаде Станимир Димитров, кореспондент на БТА в Бургас.

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„За нас е обяснимо това напрежение сред представители на сивия сектор, но е недопустимо то да прераства във физическа агресия”, коментира Узунов на брифинг пред сградата на НАП – Бургас.

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В момента тече лятната контролна кампания на НАП. Под постоянно наблюдение в Бургаска област са поставени 40 обекта – ресторанти, барове, магазини и павилиони. При един от тях е констатирана значителна разлика в касовата наличност в рамките на само един работен ден.

Най-честите нарушения, които инспекторите от ГД „Фискален контрол” установяват, са неиздаване на касови бележки и разминавания в касовата наличност.

Христо Узунов посочи пример от Варненска област, където отчетените обороти след началото на инспекциите скочили между 100 и 400 пъти. Подобна тенденция се наблюдава и при проверяваните обекти в област Бургас.

От приходната агенция напомнят на гражданите, че при съмнение за некоректност, клиентите имат право да задържат плащането, докато не се убедят, че им се издава автентична касова бележка.

Редактор: Мария Барабашка