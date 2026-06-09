Опасността от кърлежи е най-висока в райони с високи треви, след валежи и при повишена влажност. Това предупреди бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му преди години е била изготвена карта на местата с най-голяма концентрация на кърлежи в София, като едно от огнищата е било около кортовете в Борисовата градина. „Важно е не само къде има най-много кърлежи, но и какъв процент от тях са носители на инфекции“, подчерта специалистът.

Проф. Кантарджиев отново призова родителите да бъдат особено внимателни и да не допускат децата да играят в неокосени тревни площи при влажно и топло време.

Какво да правим при ухапване от кърлеж

Какво да правим при открит кърлеж

Според него най-важната мярка е внимателният оглед на тялото след разходка сред природата. „Ако кърлежът бъде отстранен до 24 часа, той практически не е заразил никого“, обясни експертът.

Той препоръча хората предварително да се снабдят със специален инструмент за премахване на кърлежи от аптеката или да се запознаят с правилните техники за отстраняването им чрез конец или фина пинсета. „Кърлежът трябва да бъде хванат възможно най-близо до кожата. Ако част от него остане, тя може да бъде извадена с игла“, уточни проф. Кантарджиев.

След премахването на паразита мястото трябва да бъде обработено с безцветен дезинфектант, за да може впоследствие да се наблюдава за промени.

Комарите също могат да бъдат опасни

Проф. Кантарджиев предупреди, че освен неприятни, комарите могат да бъдат и преносители на сериозни заболявания. „Особено внимание трябва да се обръща на тигровите комари, известни още като тропически комари“, каза той.

Според експерта съществува риск човек да се зарази с болести като чикунгуня, зика или денга по време на пътуване в чужбина, а след завръщането си да стане източник на локално разпространение на инфекцията чрез ухапвания от местни комари.

По отношение на местните видове комари проф. Кантарджиев посочи, че най-едрите екземпляри обикновено не пренасят инфекции, но въпреки това защитата остава важна. „Нашите комари най-често хапят след 18 часа. За децата е добре да се използват репеленти върху дрехите, а за възрастните – върху кожата. Ако чуете комар в стаята, използвайте устройство срещу комари в контакта“, посъветва специалистът.

Повече по темата гледайте във видеото.