Четири дни остават до вота на България за ново Народно събрание. В неделя, на 19 април, избираме новите 240 депутати.

Днес Координационният съвет към правителството ще даде брифинг относно подготовката на изборите. В него ще вземат участие представители от ключовите министерства.

ЦИК с образователна инициатива за най-младите избиратели

Продължават и акциите на МВР в цялата страна срещу изборните злоупотреби. Вчера съобщи главният секретар на МВР, че при проведените до момента акции са иззети над един милион евро, предназначени за купуване на гласове, а задържаните са 269.

