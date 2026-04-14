Провежда се Ден на отворените врати с цел запознаване с процеса на гласуване преди вота на 19 април

Централната избирателна комисия провежда Ден на отворени врати за ученици, навършили пълнолетие, които ще гласуват за първи път. Събитието ще се състои във вторник от 15:00 часа.

Инициативата има за цел да запознае младите избиратели с процеса на гласуване преди предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026 г. По време на събитието представители на ЦИК ще демонстрират нагледно как се гласува както с машина, така и с хартиена бюлетина.

Участниците ще имат възможност да задават въпроси и да получат допълнителна информация, свързана с организацията и провеждането на изборния процес.

Редактор: Ралица Атанасова
Източник: БТА

