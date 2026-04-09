Подготовката за изборите на 19 април протича нормално и в срок. Това обяви зам.-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева по време на брифинг. Тя подчерта, че въпреки Страстната седмица, комисията продължава интензивната работа по организацията на вота.

„Окончателният брой на избирателите за тези избори е 6 575 151. Има определени ограничения за гласуване – 9 525 души са поставени под запрещение, а 4 311 изтърпяват наказание „лишаване от свобода”. Издадени са и 577 удостоверения за гласуване на друго място на кандидати, наблюдатели и членове на изборни комисии”, съобщи Матева.

Демонстрираха системата за компютърна обработка на изборните резултати

Тя допълни, че за хората с увреждания са определени 1251 секции на първите етажи на сградите. За първи път се подготвят и тактилни шаблони за гласуване с хартиени бюлетини, както и специални QR кодове, които чрез мобилен телефон ще превръщат текста в звук, за да запознаят незрящите избиратели с кандидатите.

⇒ Демонстрация на видеонаблюдението: Телефоните трябва да са с бутоните нагоре

Росица Матева направи демонстрация на устройствата, с които ще се заснема преброяването на гласовете. „Устройството е мобилен телефон, разположен на специален статив. Важно е физическите бутони да бъдат отгоре, за да е позиционирано правилно. След сканиране на QR код от инструкцията, устройството само подсказва с глас. Видеонаблюдението трябва да обхваща цялата повърхност на масата по време на броенето и попълването на протокола”, обясни тя.

За нуждите на секционните комисии ще работи дежурен кол център за техническо съдействие, на всеки 5 минути през първия час и на всеки 10 минути след това, за да се следи дали са включени.

⇒ ЦИК за сигналите: Проблем с отпечатването на инструкциите в София

По време на брифинга стана ясно, че са получени сигнали за неправилно отпечатани методически указания в София, където страници от различни части са били разменени. Матева използва медиите, за да призове областните управители за незабавна проверка за проверка и отстраняване на дефектите.

Относно гласуването извън страната, Матева напомни, че избирателите, които не са в списъците, задължително попълват декларация. „Тази декларация не е необходимо да се попълва в самата секция, за да не се бави процесът. Важно е хората да знаят, че носят наказателна отговорност за деклариране на неверни данни”, предупреди зам.-председателят на ЦИК.

Комисията продължава обученията на районните и секционните комисии, като през изминалата седмица за първи път бе предоставен и достъп до изходния код на софтуера за обработка на данните.

