„Информационно обслужване” демонстрира системата за компютърна обработка на данните от гласуването на 19 април. Това е поредна крачка по пътя към предстоящите избори.

Председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова призова всички, които се интересуват от изборния процес, да бъдат активни не само като избиратели, но и да наблюдават изборния процес.

Ивайло Филипов, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Информационно обслужване" АД, изтъкна, че за 24 години няма нито една официална жалба срещу компанията.

Демонстрират системата за компютърна обработка на изборните резултати

Александър Станев, който води техническия проект на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите, отбеляза, че преди всеки един национален избор се прави една демонстрация, която представлява малка обработка на едни избори. Той обясни, че технологично нещата се надграждат с всеки нов избор.

След демонстрацията Филипов заяви пред журналисти, че една от новостите е детайлно описание на стъпките от методиката за всеки един български гражданин, представено и визуално. "Друго важно нововъведение, което създадохме съвместно с Централната избирателна комисия през последната седмица, е насочено към улесняване работата на секционните избирателни комисии и подобряване качеството на протоколите. Създадохме приложение, което представлява електронен протокол", обясни той.

По думите му мобилното приложение, което вече е изтеглено над 2000 пъти, позволява всички контроли при попълването - да бъдат спазени. "Ако не бъдат, системата дава ясна грешка с описание. Така оригиналният секционен протокол се попълва четливо, без грешки и с всички необходими данни", подчерта той.

От своя страна Росица Матева от ЦИК изтъкна, че е много важно в момента на преброяване и установяване на резултатите всички участници - наблюдатели, представители на партии, кандидати и членове на комисии - да използват приложението и да проверят данните още преди пренасянето им в оригиналния протокол. "Грешките могат да се коригират именно тогава. Следващото място за корекция е Районната избирателна комисия. Ако има грешки в действителните гласове, трябва да се извърши повторно преброяване на място. След сканирането на протоколите Централната избирателна комисия няма право да прави такива корекции", подчерта тя.

По-късно днес Централната избирателна комисия ще осигури възможност за публичен преглед на изходния код на системите, които ще бъдат използвани за компютърната обработка.

Днес продължава и процесът по получаване на бюлетините за деня на вота в областните центрове в цялата страна. От МВР са ангажирани с това да осигурят охраната на процеса, както и на изборните помещения. По отношение на сигурността на изборния процес вчера стана ясно, че за първи път в договора на Министерството с „Информационно обслужване” е предвидена клауза за проверка дали телефоните излъчват сигнал по време на преброяването на бюлетините. Целта е Районните избирателни комисии да могат да предприемат своевременни мерки.