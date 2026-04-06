Областните управители от днес започват да получават отпечатаните бюлетини. МВР осигурява охрана, а също продължава своята превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушение на изборните права. Бюлетините се транспортират от Плевен към Русе, Силистра и Добрич. Това стана ясно по време на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори

Зам.- министърът на вътрешните работи Иван Анчев съобщи, че към 8:30 ч. днес броят на получените сигнали за изборни нарушения е 1042, а в същия предизборен период през 2024 г. са били 179. Образуваните досъдебни производства до днес са 308, а задържаните лица са 183, докато през 2024 г. са били само 35. Проведени са 167 специализирани полицейски операции към 163 през 2024 г.

Съветникът на министър-председателя по въпросите за изборите Ваня Нушева обяви, че е много важно всички хора да успеят да гласуват. Изборният кодекс предвижда, че учащите студенти могат да гласуват само след предоставяне на заверена студентска книжка, а същевременно част от университетите вече използват електронни студентски книжки. Препоръката на Комисията към висшите учебни заведения е да организират работата си така, че студентите да не бъдат лишени от правото си на вот.

ЦИК назначава Секционните комисии извън страната

За първи път е предвидена и клауза с проверка дали телефоните излъчват сигнал в тази част на деня, когато се преброяват бюлетините и се отразяват изборните резултати в протоколите.

Министерството на външните работи вече е завършило своята работа по обработката на заявленията за гражданите, изявили желани за гласуват в чужбина. Списъците са публикувани, днес от институцията имат готовност да публикуват и карта, която да визуализира адресите на секциите в чужбина.