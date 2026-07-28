Снимка: БТА
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Жертвите на силния трус в Япония вече са 30, продължава издирването на оцелели под руините
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Към момента се съобщава за поне 50 ранени при бедствието, а 40 хиляди домове са останали без електричество
Десетки хора са останали блокирани в търговски център, който е бил повреден след силното земетресение в югозападната част на Япония, съобщи обществената телевизия NHK. Има информация за загинали.
По-рано полицията е получила сигнали за предполагаема експлозия в търговския център Aeon Mall в префектура Кумамото. По първоначални данни инцидентът е свързан с щетите, причинени от мощния трус.
Видео: "Ройтерс"
Земетресение от 7,1 разтърси Япония, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)
"В търговския център „Aeon Mall Kumamoto“ е станала експлозия, довела до срутване на втория етаж и блокирането на множество хора вътре", съобщиха от пожарната служба. Полицията в града също потвърди за значителен брой жертви, а към момента се издирват между 20 и 30 служители. В социалните мрежи се разпространяват видеа, на които се вижда срутената фасада на мола.
Massive explosion reported at Aeon Mall in Kumamoto following the powerful 6.8 earthquake. pic.twitter.com/KIO4CmEOr6— Pacific Wire (@ChynoNews) July 28, 2026
Спасителни екипи са изпратени на място, за да проверят ситуацията и да помогнат на блокираните посетители.
Explosion at Aeon Mall Kumamoto pic.twitter.com/FGojUQ9T7p— Ra_Jenotle (@RaJenotle) July 28, 2026
Кадри от въздуха, излъчени по японската обществена телевизия, показват сериозни щети по автомагистрала „Кюшу“ след силното земетресение с магнитуд 7,1 в префектура Кумамото.
Japan quake damage seen from the air— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026
Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.
Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq
На видеото се вижда, че отделни участъци от мостовите съоръжения изглеждат разместени, като между тях има разместване и разкъсване в зоните на дилатационните фуги, които позволяват на конструкцията да се разширява и свива.
Aerial footage from an NHK news broadcast shows severe damage to the Kyushu Expressway, where bridge sections appear to have shifted and separated at the expansion joints following the magnitude 7.1 earthquake in Kumamoto, Japan.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026
At least 50 people have been injured. pic.twitter.com/Tq3ADfOcR1
Освен щети по жилищни и търговски сгради, земетресението е засегнало и транспортната инфраструктура в региона. Товарен влак е дерайлирал в град Яцуширо, префектура Кумамото, което е довело до прекъсване на част от железопътния транспорт.
Aerial video shows burning buildings, an overturned train and a damaged mall in Kumamoto, Japan, after a powerful earthquake hit the country on Tuesday. Public broadcaster NHK reported at least 50 people were taken to hospitals and local emergency services said "many" were… pic.twitter.com/d5ne3E6K1Y— CBS News (@CBSNews) July 28, 2026
Видео показва момента на взрива от друг ъгъл - от видеорегистратор на кола, попаднала в задръстване с близост до бизнес центъра.
イオンモール熊本で爆発が起きた時、現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが爆発の瞬間を捉えていました— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
当時の詳しい状況はこちらの記事で↓https://t.co/cc3ru0syKJ pic.twitter.com/csdS54aFRk
Припомняме, че Япония беше разтърсена от силно земетресение с магнитуд 7,1, което засегна югозападната част на страната. Към момента се съобщава за поне 50 ранени, а 40 хиляди домове са останали без електричество. Властите издадоха предупреждение за цунами, като очакваната височина на вълните беше до един метър.Редактор: Иван Иванов
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