Към момента се съобщава за поне 50 ранени при бедствието, а 40 хиляди домове са останали без електричество

Десетки хора са останали блокирани в търговски център, който е бил повреден след силното земетресение в югозападната част на Япония, съобщи обществената телевизия NHK. Има информация за загинали.

По-рано полицията е получила сигнали за предполагаема експлозия в търговския център Aeon Mall в префектура Кумамото. По първоначални данни инцидентът е свързан с щетите, причинени от мощния трус.

Видео: "Ройтерс"

Земетресение от 7,1 разтърси Япония, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)

"В търговския център „Aeon Mall Kumamoto“ е станала експлозия, довела до срутване на втория етаж и блокирането на множество хора вътре", съобщиха от пожарната служба. Полицията в града също потвърди за значителен брой жертви, а към момента се издирват между 20 и 30 служители. В социалните мрежи се разпространяват видеа, на които се вижда срутената фасада на мола.

Спасителни екипи са изпратени на място, за да проверят ситуацията и да помогнат на блокираните посетители.

Кадри от въздуха, излъчени по японската обществена телевизия, показват сериозни щети по автомагистрала „Кюшу“ след силното земетресение с магнитуд 7,1 в префектура Кумамото.

На видеото се вижда, че отделни участъци от мостовите съоръжения изглеждат разместени, като между тях има разместване и разкъсване в зоните на дилатационните фуги, които позволяват на конструкцията да се разширява и свива.

Освен щети по жилищни и търговски сгради, земетресението е засегнало и транспортната инфраструктура в региона. Товарен влак е дерайлирал в град Яцуширо, префектура Кумамото, което е довело до прекъсване на част от железопътния транспорт.

Видео показва момента на взрива от друг ъгъл - от видеорегистратор на кола, попаднала в задръстване с близост до бизнес центъра.

Припомняме, че Япония беше разтърсена от силно земетресение с магнитуд 7,1, което засегна югозападната част на страната. Към момента се съобщава за поне 50 ранени, а 40 хиляди домове са останали без електричество. Властите издадоха предупреждение за цунами, като очакваната височина на вълните беше до един метър.

Редактор: Иван Иванов
Източник: "Би Би Си"

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