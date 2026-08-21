На 21 години повечето хора все още търсят посоката си. Стилияна Николова вече е намерила своята и по нея има световни титли, европейско злато, олимпийски финал и десетки моменти, в които българският химн е звучал заради нея. На 22 август една от най-ярките звезди на българската художествена гимнастика празнува своя 21-ви рожден ден – само дни след като отново покори световния връх.

Зад медалите обаче стои история, започнала много преди първите прожектори и големите зали. История на момиче, родено в спортно семейство, израснало между България и Египет и избрало килима за мястото, на което да преследва мечтите си. Години по-късно името ѝ вече е сред тези, които определят облика на световната художествена гимнастика.

Триумф за България! Стилияна Николова спечели световната титла на бухалки (СНИМКИ)

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Стилияна е от онези състезатели, при които трудността изглежда като лекота. Зад няколкото минути красота на килима стоят хиляди часове тренировки, болка, лишения, разочарования и онова постоянно започване отначало, което големият спорт изисква след всяка победа и след всяка загуба.

Само дни преди рождения си ден Николова добави още една голяма страница към тази история. На Световното първенство във Франкфурт тя стана световна шампионка на бухалки, след като вече беше спечелила среброто в индивидуалния многобой и помогна на България да стигне до второто място в отборната надпревара. А погледът ѝ вече е отправен напред – към две години, които сама определя като тежки, и към една мечта, която засега предпочита да запази само за себе си.

На 21 г. Стилияна Николова вече има достатъчно медали, за да разказваме за голяма кариера. Но може би най-вълнуващото е друго - тя все още е едва в началото ѝ.

Родена в семейство на шампиони

Историята на Стилияна Николова започва далеч от България – в Кайро. Там тя е родена на 22 август 2005 г. и именно в египетската столица преминават първите години от живота ѝ. Но спортът присъства в нейния свят още преди самата тя да осъзнае какво означават медалите, титлите и националният трибагреник.

Стилияна Николова: Много съм горда със себе си

Стилияна израства в семейство, в което големият спорт е част от ежедневието. Майка ѝ Паулина Николова е едно от „златните момичета“ на българската художествена гимнастика – световна шампионка с ансамбъла през 1983 и 1985 г. Баща ѝ Илия Дяков също носи националната фланелка, но във футбола – той е част от състава на България за Световното първенство в Мексико през 1986 г.

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Стилияна е най-малкото от трите деца в семейството. Има по-големи сестра Паола и брат Денис, като разликата във възрастта им е повече от 15 години. Именно Паола се оказва особено важна за първите ѝ стъпки в художествената гимнастика – по-късно тя става и един от първите ѝ треньори.

Детство между училището и залата

За Стилияна гимнастическата зала почти никога не е била чуждо място. Майка ѝ работи като треньор в Египет и още като съвсем малка бъдещата шампионка прекарва огромна част от времето си край килима. Самата тя разказва, че първият ѝ ясен спомен от залата е от около четиригодишна възраст – с лента в ръка, докато постоянно е около по-големите гимнастички. Решението да тръгне по същия път сякаш никога не идва в конкретен момент – гимнастиката просто се превръща в естествена част от живота ѝ.

Детството ѝ в Кайро преминава в строг ритъм – училище и тренировки. Стилияна учи в руско училище, а животът в Египет ѝ помага да израсне в многоезична среда. Днес тя говори български, арабски, руски и английски.

И макар майка ѝ да е световна шампионка, Паулина Николова не настоява дъщерите ѝ непременно да последват нейния път. Напротив – разказвала е, че никога не ги е притискала да се занимават с художествена гимнастика. Те просто израстват около нея в залата.

За малката Стилияна обаче един момент се оказва особено важен. Когато разбира какво е постигнала майка ѝ като състезател, в нея се ражда собствената амбиция да стигне до върха. Години по-късно тя ще разкаже, че новината, че майка ѝ е била световна шампионка, предизвикала у нея една съвсем проста реакция – и тя да поискала същото.

На 13 години – сама в България в преследване на една мечта

Пътят към голямата гимнастика обаче изисква от Стилияна Николова нещо много повече от талант. Още като дете тя трябва да направи избор, който би бил труден дори за възрастен – да остави семейството и познатия си живот в Кайро и да замине за България.

През 2018 г., едва 13-годишна, Стилияна идва сама в страната, която до този момент познава най-вече като своя родина, но не и като свой постоянен дом. Причината е една – художествената гимнастика. Ако иска да преследва място в българския национален отбор и един ден да се състезава за България на най-голямата сцена, трябва да бъде тук.

Стилияна Николова е световна вицешампионка в многобоя

Така зад красивите съчетания и детската мечта за медали се появява и първата голяма цена на успеха – раздялата. Родителите ѝ остават в Египет, а Стилияна трябва бързо да порасне. Нов дом, различно ежедневие, сериозни тренировки и огромни очаквания се превръщат в част от живота ѝ във възраст, в която повечето деца все още разчитат изцяло на семейството си.

Самата тя по-късно признава, че началото не е било лесно. Липсват ѝ близките, а дистанцията между София и Кайро превръща срещите със семейството в нещо чакано и специално. Именно тези години обаче изграждат част от характера, който по-късно публиката ще вижда на килима – способността след грешка да продължи, след загуба да се върне и под огромно напрежение да остане в битката.

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В България съдбата я среща и с човека, с когото ще извърви най-важната част от спортния си път – Валентина Иванова. Под нейно ръководство талантливото момиче постепенно започва да се превръща в състезател от световна класа.

И ако фамилията ѝ носи наследството на двама големи спортисти, успехите вече трябва да бъдат извоювани лично. Стилияна не може да стъпи на почетната стълбичка с медалите на майка си или с националната фланелка на баща си. Тя трябва да създаде собствено име.

От обещаващо момиче до националния отбор

Пробивът не закъснява. Още при девойките Стилияна започва да показва, че България разполага с талант, способен да стигне много далеч. Постепенно идват международните състезания, първите големи резултати и преходът към жените – моментът, в който огромният потенциал трябва да се превърне в устойчивост срещу най-силните гимнастички в света.

Истинското ѝ утвърждаване сред елита идва още в първите години при жените. С характерния си експлозивен стил, изключително висока трудност и риск в съчетанията Николова започва да печели медали от Световни и Европейски първенства и Световни купи.

А през 2022 г. идва моментът, който затваря един красив семеен кръг. На Световното първенство в София Стилияна печели първите си индивидуални световни медали при жените – сребро на обръч и бронз на бухалки, както и злато с България в отборната надпревара.

Момичето, което някога научава, че майка му е била световна шампионка и решава, че иска да стигне същия връх, вече има световна титла до името си.

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Париж 2024 – когато най-голямата мечта се превръща в най-тежкия урок

На 18 години Стилияна Николова стига до мястото, за което мечтае почти всяко дете, прекрачило прага на спортната зала - Олимпийските игри. В Париж тя вече не е просто млад талант. Пристига като една от най-силните гимнастички в света и като реална претендентка за олимпийския подиум.

Очакванията са огромни. България има основания да мечтае за медал, а самата Стилияна вече е доказала, че може да побеждава най-добрите. Само няколко месеца преди Игрите тя става абсолютна европейска шампионка в Будапеща.

Но Олимпиадата има свои закони. В квалификациите в Париж Николова допуска грешки и остава извън първите десет, които продължават към финала на индивидуалния многобой. Една от големите фаворитки за медал приключва участието си още преди битката за отличията.

Моментът е болезнен не само заради пропуснатия финал. Зад тези няколко минути на килима стоят години тренировки, раздялата със семейството още на 13 г., безброй часове в залата и една мечта, към която е вървяла практически през целия си живот.

След състезанието Стилияна не търси оправдания. Поема отговорността за представянето си и признава колко тежко преживява случилото се. Париж не се превръща в олимпийската приказка, която мнозина очакват, а в друга важна глава от нейната история.

Да се върнеш, когато е най-трудно

Големите шампиони рядко имат кариери без поражения. Понякога истинската мярка за тях не е как печелят, а какво правят, когато загубят.

Стилияна избира да продължи. След разочарованието в Париж тя отново се връща в залата. Следват нови съчетания, нови тренировки и нов цикъл, в който погледът постепенно се насочва към следващата голяма олимпийска цел – Лос Анджелис 2028.

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И резултатите отново идват. През следващите сезони Николова продължава да бъде сред водещите имена в световната художествена гимнастика. Натрупаните медали вече са много, но може би по-важното е друго – момичето, което преживява едно от най-тежките разочарования в кариерата си пред очите на целия спортен свят, не позволява на един лош ден да определи историята му.

Франкфурт 2026 – мечтата на малкото момиче от Кайро

Две години след Париж идва Франкфурт. На Световното първенство през 2026 г. вече 20-годишната българка отново е сред големите фигури на шампионата. Първо печели сребърния медал в индивидуалния многобой със сбор от 117.600 точки. Отличието носи и нещо с огромна стойност за бъдещето – олимпийска квота за България за Лос Анджелис 2028.

Следва и среброто на България в отборната надпревара. Но последният ден на първенството носи момента, който сякаш е чакал Стилияна през целия ѝ живот. Във финала на бухалки тя изиграва съчетанието си и стига до световната титла.

Някога в Кайро едно малко момиче разбира, че майка му Паулина Николова е била световна шампионка. Детската реакция е простичка - и то иска един ден да стане като нея. Години по-късно Стилияна вече не е просто дъщерята на световната шампионка. Самата тя е световен шампион. И го постига, само дни преди да навърши 21 години.

След края на първенството думите ѝ обаче са насочени първо към хората около нея. Николова благодари на федерацията, на ансамбъла и на всички, които стоят зад успеха ѝ, а за бъдещето обещава още по-усилена работа. Предстоят, както самата тя казва, „две тежки години“.

А когато я питат за мечтите, които все още преследва, световната шампионка избира да не ги назовава. „Всеки човек има някакви мечти, които преследва в живота си, така трябва и да бъде, но бих искала да си ги запазя за мен“, казва тя.

Може би и не е необходимо да ги казва на глас, защото на 21 години Стилияна Николова вече има световна титла, европейски върхове, десетки международни отличия и олимпийска квота за България. Но в колекцията ѝ все още има едно празно място.

И до Лос Анджелис 2028 остават две години.

Достатъчно време за още една мечта, която засега Стилияна предпочита да пази само за себе си.

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Малката на ръст голяма шампионка: Любопитни факти за Стилияна Николова Стилияна е висока около 1,41 м, което я прави една от най-ниските гимнастички в световния елит. В спортни профили теглото ѝ е посочвано около 39 килограма. Малкият ръст обаче се превръща в част от нейния отличителен стил – Николова е известна с изключителната си бързина и динамика на килима. Макар да се състезава за България, Стилияна се ражда на 22 август 2005 г. в египетската столица, където преминава и голяма част от детството ѝ. Започва да тренира гимнастиката едва на четири години. Един от най-ранните ѝ спомени е именно от залата – малката Стилияна играе с лента, докато около нея тренират по-големите гимнастички. Самата тя казва, че дори не помни конкретен момент, в който е решила да стане гимнастичка – това дошло напълно естествено. Почти десетилетие я тренира собствената ѝ сестра. Преди големия ѝ път в България един от най-важните хора за развитието ѝ е по-голямата ѝ сестра Паола. Стилияна тренира под нейно ръководство в Египет близо десет години. Има повече от 15 години разлика с брат си и сестра си. Стилияна е най-малкото дете в семейството. Брат ѝ Денис и сестра ѝ Паола са с над 15 години по-големи от нея. Говори четири езика. Освен български, Стилияна владее арабски, руски и английски. В Кайро учи в руско училище, а английски започва да учи по доста симпатична причина – като дете ревнувала по-големите си брат и сестра, че те вече знаят езика, и настояла и тя да го научи. Вкъщи обаче се говори български. Въпреки че е родена и израснала в Египет, самата Николова е казвала, че у дома семейството говори само на български и че се възприема „само и единствено като българка“. От деветгодишна не пропуска държавно първенство у нас. На 13 години идва сама в България. През 2018 г. оставя семейството си в Египет и се установява в България, за да преследва място в националния отбор. Това вероятно е един от най-впечатляващите факти в биографията ѝ предвид възрастта, на която го прави. И двамата ѝ родители са достигнали световната спортна сцена. Майка ѝ Паулина Николова е двукратна световна шампионка с българския ансамбъл – през 1983 и 1985 г. Баща ѝ Илия Дяков е бивш национал по футбол и е част от българския състав на Мондиал 1986 в Мексико. Нейният идол е друго „златно момиче“. В официалния профил на Международната федерация по гимнастика Стилияна посочва Боряна Калейн като свой спортен пример. Извън залата обича да рисува и да танцува. Това са двете хобита, записани в официалния ѝ профил във FIG - донякъде логични занимания за състезател, чийто спорт съчетава атлетизъм и изкуство. 141 сантиметра ръст, четири езика, детство между Кайро и София и спорт в кръвта – зад Стилияна Николова стои биография, която изглежда необичайна още преди да започне броенето на медалите.

Редактор: Цветина Петкова