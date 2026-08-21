Жълт код за опасни горещини са обявени за почти цяла България. Изключени са само районите около Черно море.

Очакванията са, че живакът в термометъра ще удари почти 40 градуса. По този повод Столичната община ще започне раздаването на вода в централната част на града.

С температури до 39 градуса: Жълт код за опасно горещо време в петък

Лекарите съветват възрастните и хората с хронични заболявания да избягват разходките и излагането продължително време на слънце, особено в обедните часове. Продължителността на деня ще бъде 13 часа и 40 минути.

"Остава горещо време и днес, и утре, с максимални температури в по-голямата част от страната между 33 и 38 градуса. 39,4 градуса беше вчера максималната температура в Русе. Такива температури е възможно да има и през следващите дни в отделни райони. Не е изключено в крайните югозападни райони, както и на места в Дунавската равнина, максималната температура да достигне 39 градуса". Това каза в ефира на „Здравей, България” синоптикът на НИМХ Анастасия Кирилова.

По думите ѝ днес и утре са най-горещите дни. През следващите дни ще има бавно и слабо понижение на температурите с 3-4 градуса. Високи са и минималните температури. В по-голямата част от страната те са над 20 градуса.

Индексът на пожароопасност за днес остава екстремален за почти повече от половината територия на страната, а в останалата част е много висок. Цяла Северна България и Горнотракийската низина са с екстремален риск от пожари.

Краят на август: Започва дълъг горещ период

"От югозапад към Балканите се пренася топъл въздух, най-горещата част от континента тези дни е Балканският полуостров, както преди доста седмици наред беше Централна и Западна Европа. Следващите дни обаче това ще се нормализира, потокът ще се промени, защото ще стане от запад. Това бавно ще понижи температурите, макар и не много", посочи синоптикът на НИМХ.

"Между 26 и 30 градуса са максималните температури, които очакваме днес и утре по нашето Черноморие. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Това е съвсем нормална температура, не е много висока", каза Анастасия Кирилова.

Следващата седмица е с индикация за повишена вероятност за валежи в Северна България. Възможно е да има процеси с мощна купесто-дъждовна облачност, с по-интензивни краткотрайни валежи и с гръмотевични бури.

Днес се очакват и значителни валежи в южната част на Германия, в Чехия и в Австрия.

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Редактор: Никола Тунев