Снимка: Пресцентър на Министерство на енергетиката
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Спортни новини (20.08.2026 - късна)
Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата
От днес V блок на АЕЦ "Козлодуй" работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав.
Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на Електроенергийния системен оператор вчера АЕЦ "Козлодуй" е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата.
Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав
От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това е позволило нормалната работа на централата през последните седмици, на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав.Редактор: Никола Тунев
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