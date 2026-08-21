От днес V блок на АЕЦ "Козлодуй" работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав.

Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на Електроенергийния системен оператор вчера АЕЦ "Козлодуй" е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата.

Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав

От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това е позволило нормалната работа на централата през последните седмици, на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав.

Редактор: Никола Тунев