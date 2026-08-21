Окръжната прокуратура в Пловдив гледа мярката за неотклонение на бившия полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на 21-годишен мъж в Съединение. Държавното обвинение ще поиска постановяване на „задържане под стража“.

Според разследващите престъплението е извършено в ранните часове на 12 август в имота, обитаван от обвиняемия. Жертвата - Митко Димитров от съседното село Найден Герово, познавал Лапков и двамата поддържали приятелски отношения. Младият мъж помагал на бившия полицай, който след пенсионирането си се занимавал с животновъдство.

По данни на прокуратурата между двамата възникнал конфликт, причината за който все още се изяснява. Твърди се, че Лапков е произвел два изстрела с незаконно притежавана ловна пушка, като прострелял 21-годишния мъж в областта на гърдите. Разследващите смятат, че след убийството обвиняемият се опитал да прикрие престъплението. Тялото било разчленено, поставено в чували и укрито в шахта в района на фермата.

Припомняме, че тялото на 21-годишен мъж от село Найден Герово беше открито във вторник в овчарник в квартал „Точиларци“ в Съединение. Трупът бил поставен в четири чувала, а според първоначалните данни на разследващите убийството е извършено около седмица по-рано. За случая беше задържан бивш полицай, който се препитавал като овчар и използвал имота, където е открита зловещата находка.

Младият мъж бил издирван от близките си в продължение на пет дни. По информация на NOVA той и задържаният се познавали и между тях е имало предишен конфликт. Бившият полицай се оплаквал, че 21-годишният влязъл във фермата му, нападнал го и откраднал 1000 лева. Жители на Найден Герово твърдят, че малко преди да изчезне, младежът споделил, че отново възнамерява да отиде в имота. 21-годишният е бил осъждан за кражба от Окръжния съд в Пазарджик.

Митко Димитров бил обявен за общодържавно издирване на 13 август, след като баща му подал сигнал за изчезването му. В първите дни Лапков отричал да знае къде се намира младият мъж. След откриването на останките обаче признал за извършеното и показал на полицаите мястото, където ги е укрил, съобщиха от ОДМВР-Пловдив.

По данни на разследващите жертвата е била криминално проявена и осъждана, включително за престъпления срещу собствеността. Прокуратурата проверява всички възможни версии за случилото се, включително дали обвиняемият е действал при самоотбрана.

Тодор Лапков е бивш полицейски инспектор, работил в системата на МВР до 2003 г. След напускането си се оттеглил във фермата си, където отглеждал овце и водел уединен начин на живот. Ако бъде признат за виновен за умишлено убийство, той може да получи до 20 години затвор или доживотна присъда.

Редактор: Цветина Петкова