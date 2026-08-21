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Сериозни закъснения имат и полетите на летищата
Студент фронт с бури и проливни дъждове предизвика наводнения на много места в Ню Йорк. Блокирани се оказаха основни пътни артерии.
Вода потече в станции на метрото, а градските власти предупредиха за закъснения по редица линии. Сериозни закъснения имат и полетите на летищата в района на Ню Йорк.
Проливни дъждове и гръмотевични бури предизвикаха наводнения в Ню Йорк
A waterspout appeared to form off of the south shore of Long Island on Thursday. Find the latest here: https://t.co/FltY02EwMi https://t.co/Gr7VF0UwtL pic.twitter.com/PrqQ5Zr9H9— Eyewitness News (@ABC7NY) August 21, 2026
A subway platform soaked by rainwater is starting to become an all too familiar sight in NYC, this time at Penn Station. Chief Meteorologist Lee Goldberg says the worst of the storm will last through 8 or 9 p.m. although there will still be some heavy rains after that that will… pic.twitter.com/Az70u2awLx— Eyewitness News (@ABC7NY) August 20, 2026
Поредица от бури с проливни дъждове премина през средните щати по атлантическото крайбрежие и Североизтока на Съединените щати.
⚠️ SUBWAY WATERFALL: New York City subway stations looked more like water parks on Thursday, as torrential rain slammed the Big Apple. Flash Flood Warnings were issued across the city as some areas saw up to 3 inches of rain, sending water rushing into the transit system.#rain… pic.twitter.com/6Wes5HdD6z— FOX Weather (@foxweather) August 21, 2026
Регистрирани са няколко бури с торнадо и наводнения.Редактор: Цветина Петкова
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