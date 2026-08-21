Големият пожар, който избухна в четвъртък следобед край Котел в района на сливенските села Медвен и Градец, вече е овладян, но все още има риск от възникване на нови огнища. Това заяви в ефира на „Здравей, България” областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гористата местност, но увери, че няма опасност за населението.

Припомняме, че в четвъртък много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера „Кугър”. Беше задействана и системата BG-ALERT. Днес отново ще бъде извикан хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян.

„Най-лошото, което можем да очакваме днес, са високите температури. Не се очаква силен вятър в района на Медвен и Градец. Въпреки това има четири екипа на пожарна и аварийна безопасност, ще дойдат още три. Пристигнаха отново и военнослужещите от поделение 22220 в Сливен, така че на място има достатъчно хора, които ще направят всичко възможно пожарът да не се възобнови и да бъде овладян до края на днешния ден”, каза Кашеров.

Задействаха BG-Alert заради горски пожар в Сливенско

Огнището е в близост до Жеравна, където днес започва традиционния фестивал. „Още от вчера започнаха да идват посетители на фестивала в Жеравна. Даже имаше хора, които идваха от Варна и бяха връщани точно по пътя, по който се намираме в момента, защото във вчерашния ден наистина имаше задимяване. Днес то е значително по-малко, останал е само неприятният мирис на изгоряло, така че няма да имаме проблеми от такова естество”, добави областният управител на Сливен.

По думите му са изгорели около 2 хиляди декара ниска растителност и треви. „Сложно е да бъдат назовани причините за пожара. Той е тръгнал от три места. Те са видими, забелязано е в едно и също време пушек от точно тези три места. Разследването ще докаже защо е възникнал този пожар. Смятам, че органите ще си свършат работата”, заяви още той.

Редактор: Ивета Костадинова