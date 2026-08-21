Италианските власти обявиха оранжев код за тревога за днес и издадоха предупреждение за опасни наводнения в северозападния регион Ломбардия.

След седмици на екстремни горещини, през северните и централни части на Италия преминава силен атлантически фронт.

Дъждове и снегове причиниха наводнения и блокираха пътища в Италия (ВИДЕО)

Проливните дъждове и тежките метеорологични условия станаха причина - придошла река да излезе от коритото си вчера. Екипи на гражданската защита бяха мобилизирани в района на Изола ди Фондра, северно от Бергамо.



Евакуирани са около 250 души от близък къмпинг, застрашен от свлачище и от покачващото се ниво на водата.

Редактор: Цветина Петкова