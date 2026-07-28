Първият трейлър на „Блейд Рънър 2099“ вече е на екран. Главните роли в лимитирания сериал са поверени на носителката на „Оскар“ Мишел Йео и звездата от сериала „Еуфория“ Хънтър Шафър.

Действието в „Блейд Рънър 2099“ се развива след събитията както в оригиналния „Blade Runner“, така и в продължението „Блейд Рънър 2049“.

Филмът „Blade Runner 2049“ на Дени Вилньов продължи историята, създадена от Ридли Скот, като върна Харисън Форд в ролята на главния герой Рик Декард, а Райън Гослинг изигра репликанта и ловец на репликанти К.

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В „Blade Runner 2099“ Мишел Йео влиза в ролята на Олуен – репликант, който се изправя пред края на живота си, а Хънтър Шафър играе Кора – човек, преследван от ловците на репликанти (Blade Runners). В трейлъра се вижда как Олуен и Кора обединяват сили във войната между хората и репликантите. В края на видеото Олyен казва на Кора: „Старият свят непрекъснато се опитва да се завърне. Хората искат да си върнат това, което им е било отнето. Но сега е нашето време".

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Към носителката на "Оскар" за „Всичко навсякъде наведнъж“ Мишел Йео и към Хънтър Шафър се присъединяват още Димитри Аболд („Игрите на глада: Балада за пойните птици и змиите“) и Луис Грибън („Somewhere Boy“) като част от основния актьорски състав.

Снимките на „Blade Runner 2099“ са реализирани основно в Чехия, като част от продукцията е заснета и в Барселона.

Снимка: Getty Images

Силка Луиза, известна с работата си по сериала „Shining Girls“, е шоурънър и изпълнителен продуцент на проекта. Ридли Скот е изпълнителен продуцент заедно с Дейвид У. Зукър и Клейтън Крюгер. Джонатан ван Тюлекен, режисирал два епизода на „Шогун“ и „Dope Thief“, ще бъде режисьор на първите два епизода.

Премиерата на „Blade Runner 2099“ в Prime Video е насрочена за 25 ноември.