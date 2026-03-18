87-годишният Ридли Скот няма никакво намерение да забавя темпото на работа след „Гладиатор II“. Един от следващите му проекти е The Dog Stars, в който участва звездата от "Брулени хълмове" Джейкъб Елорди.

Лентата разказва за смъртоносна глобална пандемия, при която Хиг (Елорди), неговият съсед Бангли - закоравял морски пехотинец, и кучето му оцеляват и трябва да се справят с живота след апокалипсиса.

Във филма ролята на пехотинеца е поверена на Джош Бролин. В актьорския състав участват още Гай Пиърс - в ролята на фермера, и Маргарет Куоли - негова дъщеря и лекар.

Сценарият е дело на Марк Л. Смит, познат от работата си по „Завръщането”, Робърт Хелър и Кристофър Уилкинсън, който е известен с филмите „Али” е Никсън”.

Припомняме, че Джейкъб Елорди беше номиниран за поддържаща роля за наградите "Оскар", "Златен глобус", БАФТА, Наградите на критиците за образа на Франкенщайн в едноименния филм на Гилермо дел Торо.

Снимка: Getty Images

Филмът е адаптация на едноименната книга на Питър Хелър от 2012 г. Творбата беше приета изключително добре сред фентъзи средите.

The Dog Stars ще излезе на голям екран тази година.