Мартин Скорсезе и Леонардо ди Каприо ще продуцират нов филм, базиран на оригинална идея от Дуейн Джонсън и Емили Блънт. Криминалната драма, чийто събития се развиват в Хаваи, предизвиква сравнения с филми като "От другата страна" и The Departed и "Добри момчета".

Макар че все още няма подписани договори източници съобщават, че неозаглавената лента ще бъде написана от автора и журналист Ник Билтън, който режисира документалния филм Fake Famous през 2021 г.

Джонсън и Блънт, които вече работиха заедно по "Круиз в джунглата", са представили проекта на Скорсезе и Ди Каприо, а след това всички са се обърнали към Билтън за написването на сценария.

Емили Блънт и Дуейн Джонсън работиха заедно и по филма The Smashing Machine, който ще излезе през 2025 г. по кината. Тази драма, режисирана от Бени Сафди, се смята за най-сериозната драматична роля на Джонсон досега.

Не е изненада, че Скорсезе и ди Каприо отново ще си партнират. Двамата са работили заедно по много хитови филми - "Авиаторът", "Бандите на Ню Йорк", "От другата страна", "Злокобен остров", "Вълкът от Уолстрийт", а също така и "Убийците на цветната луна".

Двамата също работят по адаптация на филм по книгата The Devil in the White City.

Редактор: Цветина Петрова