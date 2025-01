Нов филм – продължение на култовия филм „Лабирит“ от 1986 г. с Дейвид Бауи ще бъде режисиран от Робърт Егърс, съобщиха световни талбоиди. Той е известен с работата си по лентата „Носферату“, в която участват Бил Скарсгард, Уилям Дефо, Никилъс Холт и Лили Роуз Мелъди Деп – дъщерята на Джони Деп. Друга продукция на Егърс е „Фарът“ с Уилям Дефо и Робърт Патисън, а също така и „Викингът“ си Александър Скарсгард, Никол Кидман и Итън Хоук.

Костюмите на Дейвид Бауи - ексцентрични и различни (СНИМКИ)

Новината идва след като бяха обявени номинациите за наградите „Оскар“ за 2025 г., на които „Носферату“ се състезава в четири категории – за операторско майсторство, дизайн на костюми, дизайн на продукцията и грим и прическа.

10-те най-емблематични песни на Дейвид Бауи

Все още не са известни подробности около лентата, но информацията е, че филмът ще бъде продължение на историята, в която участваше легендарният Дейвид Бауи и актрисата Дженифър Конъли, която спечели „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса в „Красив ум“ с участието на Ръсел Кроу. Конъли участва още във филми като „Мастилено сърце“ с Брандън Фрейзър, „Кървав диамант“ с Леонардо ди Каприо и "Ной" отново с Ръсел Кроу.

Бил Скарсгард, Уилям Дефо и Лили-Роуз Деп в нов филм за Носферату (ВИДЕО)

„Лабиринт“ от 1986 г. е под режисурата на Джем Хенсън, а музиката е на Тревър Джоунс. Саундтракът включва много песни на Дейвид Бауи, който почина през 2016 година.

Jim Henson's Labyrinth was released on this day in 1986 ✨ pic.twitter.com/geRh2wS9ZG