Известни са вече част от актьорите, които ще участват в адаптацията на Кристофър Нолан на „Одисея“, съобщават световните таблоиди. Звездният каст включва носителят на „Оскар“ и „Златен глобус“ Мат Деймън, любимецът на кинофеновете на поредицата за „Спайдър-мен“ Том Холанд, актрисата от „Клетниците“ и „Дяволът носи Прада“ Ан Хатауй, годеницата на Холанд, която се отличи във филми като „Дюн“ и „Великият шоумен“, Зендея, както и актьорът от „Здрач“ и „Хари Потър“.

Новият филм на Кристофър Нолан е адаптация на "Одисея"

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026. pic.twitter.com/rtz1u0GoIe