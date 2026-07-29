От трудно детство до участия и медали на национални и международни състезания – българският параатлет Георги Черналиев доказва, че силната воля може да преодолее и най-тежките препятствия. За него спортът се превръща не само в път към успеха, но и в лична кауза, чрез която днес вдъхновява други хора да не се отказват.

Георги израства в дом в Луковит. Въпреки трудностите, именно там изгражда характера и силата на духа, които по-късно му помагат да стигне до международните спортни подиуми. По думите му служителите в дома са били като негово семейство.

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„За мен персоналът от дома бяха и майка, и баща, защото се стремяха да дават всичко от себе си. А как ние ще го възприемем – като добро или лошо, зависи от личността. Аз се постарах и успях да взема най-хубавото, за да мога да изплувам. И се получи“, разказа Черналиев.

Пътят му към спорта започва по време на лагер в Тузлата, където случайно се запознава с хора, занимаващи се със спорт за хора с увреждания. Те му предлагат да участва в маратон на различни дистанции - 10, 21 и 42 километра.

Черналиев признава, че именно предизвикателството го е привлякло към спорта. „Обичам предизвикателствата. Те показват на какво е способен човек и колко е силен, за да преодолее трудността“, каза той.

Първи потенциала му забелязват от клуб „Ахил“. Оттам идва и идеята да се включи в състезание за хора с увреждания. Първото му голямо предизвикателство е маратонът на 42 километра на Гребния канал в Пловдив, където завършва на трето място.

Този успех му носи покана от Христо Стоичков за участие в състезание в Барселона. Там Георги се нарежда осми сред едни от най-добрите състезатели в света в маратона с колички.

„За мен това беше много добро представяне. Бях сред най-добрите спортисти на 42 километра и влязох в първата десетка“, сподели параатлетът.

За да продължи развитието си в спорта, Георги сам започва да търси финансова подкрепа. По това време федерациите не разполагали с достатъчно средства, за да изпращат състезатели на международни надпревари, затова той трябвало сам да намира спонсори.

Това била една от най-трудните части от пътя му, признава Черналиев. Случайна среща с финансов директор на голямо предприятие обаче променя ситуацията. След разговор за спортните му планове той поема ангажимент да го подкрепя финансово. Впоследствие той участва в надпревари в Швейцария, Австрия, Лозана, Бейрут и Ливан.

Днес Черналиев използва личния си пример, за да мотивира други хора да не си поставят граници. Според него много хора в неравностойно положение имат способности, които остават неразкрити, защото не получават достатъчно подкрепа от близките си.

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„Хората с увреждания имат възможности, но често не искат да се открият. Лошото е, че понякога роднини, родители и приятели не им дават шанс да излязат навън, да опитат и да продължат напред. Тогава започват да попадат в едни дупки, а влязат ли там, спасението е много трудно“, каза той.

Освен в леката атлетика Георги открива себе си и в плуването. На международно състезание успява значително да надмине поставения норматив.

„Нормативът за хора в моето положение беше минута и шест секунди, а аз го покрих за 42 секунди“, разказа Черналиев.

Днес той практикува като хоби още тенис на маса, хвърляне на диск, копие и гюле. Въпреки множеството спортове, които е опитал, най-важният урок за него остава един – да не се отказва.

„Спортът ми даде силата да продължавам. Научи ме да бъда силен и да се мотивирам. Когато падна, знам, че има още и че трябва да се изправя, за да продължа“, сподели Георги Черналиев.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Цветина Петкова