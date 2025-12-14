В днешното издание на "Близо до спорта" гостува един изключителен човек – Георги Пеев. Атлет с трансплантирано сърце и бъбрек, който продължава да спортува и да доказва, че животът след трансплантация може да бъде активен и пълноценен.

Той участва във всички големи състезания за трансплантирани спортисти, а сега се готви за Европейското първенство, като иска да мотивира още атлети с трансплантации да станат активни и да се включат в надпреварата.

Целта – чрез спорта да се популяризира донорството и трансплантациите в България и да се даде надежда на хората, които чакат своя втори шанс.

