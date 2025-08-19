Започнаха световните игри за трансплантирани. Състезанията се провеждат тази седмица в Дрезден, Германия. България е представена от шестима атлети с трансплантирани органи и един жив донор. Състезанията за отбора ни вече започнаха емоционално:

„Тази година има много състезатели. Над 5000 са атлетите и придружаващите ги от целия свят. Това е празник на живота”, казва Георги Пеев, атлет с трансплантирано сърце и бъбрек.

Отборът на България е в състав: Йоана Зотева, Димитър Василев, Симеон Танчев, Владимир Катошев, които са с трансплантиран бъбрек, Сергей Белалов е с присаден трансплантиран черен дроб, Георги Пеев с трансплантирани сърце и бъбрек и Стоянка Маркова, която ще участва в турнира за живите донори.



Атлетите ни с трансплантирани органи се състезават в спортовете - тенис на маса, плуване, бадминтон, колоездене, лека атлетика, боулинг и дартс.



„Всички трудности за участието ни тук са зад гърба ни. Ние сме се финансирали сами с помощта на общините, на приятели”, разказва Георги Пеев.



„Ние сме тук с една единствена кауза - за повече трансплантации в България”, допълва той.

Още гледайте във видеото.