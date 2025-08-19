-
Пореден шофьор твърди, че е попаднал в капана на фалшиво положителните тестове за наркотици
-
Законът за храните – контрол на цените или край на промоциите
-
Променят движението по част от АМ "Марица"
-
Спортни новини (18.08.2025 - лятна късна)
-
Задържаха заподозрян за убийството в Първомай
-
Био храните като средство за заблуда: Как да разпознаем истинските
Състезанията се провеждат тази седмица в Дрезден, Германия
Започнаха световните игри за трансплантирани. Състезанията се провеждат тази седмица в Дрезден, Германия. България е представена от шестима атлети с трансплантирани органи и един жив донор. Състезанията за отбора ни вече започнаха емоционално:
„Тази година има много състезатели. Над 5000 са атлетите и придружаващите ги от целия свят. Това е празник на живота”, казва Георги Пеев, атлет с трансплантирано сърце и бъбрек.
Отборът на България е в състав: Йоана Зотева, Димитър Василев, Симеон Танчев, Владимир Катошев, които са с трансплантиран бъбрек, Сергей Белалов е с присаден трансплантиран черен дроб, Георги Пеев с трансплантирани сърце и бъбрек и Стоянка Маркова, която ще участва в турнира за живите донори.
Атлетите ни с трансплантирани органи се състезават в спортовете - тенис на маса, плуване, бадминтон, колоездене, лека атлетика, боулинг и дартс.
„Всички трудности за участието ни тук са зад гърба ни. Ние сме се финансирали сами с помощта на общините, на приятели”, разказва Георги Пеев.
„Ние сме тук с една единствена кауза - за повече трансплантации в България”, допълва той.
Още гледайте във видеото.
Последвайте ни