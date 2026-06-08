Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Очаквам намаление от 15 до 30%. Тук трябва да се акцентира, че това е на доброволни начала. Ние като правителство под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск. Тоест всяка верига е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива. Това заяви в предаването „Здравей, България” вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

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Днес в Министерския съвет ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили на разговор представители на водещите търговски вериги.

Александър Пулев заяви, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост.

„Всяка една от веригите, съобразно собствената си визия и стратегия, ще сподели какво ще бъде нейното социално отговорно поведение”, каза Пулев. „Аз имам надеждата, че те ще бъдат достатъчно агресивни в своите послания, тъй като към момента са изправени пред редица оперативни, съдебни и репутационни рискове”, заяви още вицепремиерът.

Освен това допълни, че конкурентните цени подлежат на проверки, защото правителството има обосновани съмнения, че не се спазват нормалните търговски практики в България при стоките от първа необходимост. „Направили сме много обстоен сравнителен анализ. Беше изнесена информация от различни сдружения, синдикати, работодателски и други браншови организации, които показваха шокиращи надценки при храните от първа необходимост. При една пазарна норма на възвръщаемост за определени продуктови групи от 20% до 30%, ние в България като потребители плащаме до 130% надценка”, каза вицепремиерът.

Ще приложим различни методики и оценъчни подходи, за да определим диапазон за справедлива цена, допълни вицепремиерът. По думите му методиката ще е прозрачна и на базата на редица международни принципи.

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„Ние не сме във война с търговските вериги. Ние сме във война с нелоялните търговски практики”, каза Пулев.

По-дългосрочната визия на правителството е изграждането на силно земеделие и равнопоставеност между българските и вносните стоки.

За свиването на разходите

„Имаме хронични дефицити, които са трупани през годините. Трябва да бъде взето болезнено решение и да вървим с административни мерки. Това са болезнени реформи, но вече са в ход. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията прави необходимите стъпки за намаляване на разходите. При нас няма недостатъчно незаети бройки, ще трябва да се премине и към съкращаване на хора”, каза Пулев.

Очаквайте подробности.

Редактор: Ина Григорова