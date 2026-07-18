Прекомерната употреба на дигитални устройства вече влияе физически върху човешката анатомия, а не само върху способността за концентрация и аналитичното мислене. Английски експерти предупреждават за масовото разпространение на състоянието, наречено „технологичен врат“. Проблемът се оказа толкова сериозен, че изплува в центъра на дискусиите около наскоро въведената пълна забрана за употреба на смартфони в английските училища.

Мярката влезе в сила в края на юни и според нея учениците вече не могат да използват телефоните си дори в междучасията. За да гарантират спазването на правилото, повечето учебни заведения въведоха специални калъфи. Устройствата се прибират в тях още при пристигането в училище, след което учителят ги заключва чрез магнитен механизъм и ги отключва едва в края на учебния ден. Надеждите на властите са, че по този начин ще се намали вредното въздействие на екраните върху подрастващите.

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Проучванията показват, че ежедневното и дълго ровене в смартфона може да промени формата на врата, да увреди зрението, да засегне двигателните умения и да намали мускулната сила. Днес хората прекарват средно по четири часа на ден пред екраните и почти винаги са в прегърбена поза, обяснява физиотерапевтът Стивън Бънтинг. „Наистина е доста тревожно, особено когато виждате млади хора в тази поза. Просто се чудите, как ще изглеждат на 30 или 40 години“, коментира специалистът. Той обръща внимание, че същото важи и за хората, които прекарват по осем часа на офис бюрото и не е чудно, че мускулите им отслабват, „защото просто не се използват така, както е предвидено от природата, а именно за движение“.

Сред най-разпространените последици от дигиталния начин на живот е „технологичният врат“. Според експерта „става дума за напрежение и дискомфорт, които се усещат във врата и раменете заради продължителните неправилни пози, които заемаме, когато гледаме екраните си“. Бънтинг разяснява, че в неутрално положение главата ни тежи около 5 кг и тъй като е перфектно балансирана, не се налага мускулна активност. С всеки сантиметър движение напред обаче натоварването се увеличава. „Така че, когато достигне около 45 градуса навеждане, мускулите ви поддържат еквивалента на тегло до 22 килограма“, изчислява физиотерапевтът и предупреждава, че ако задържим врата си в това положение дълго време, мускулите се стягат и започват да болят.

Дигиталният начин на живот драстично ограничава времето, което прекарваме в движение и на открито, което е особено опасно за децата. Основната причина за проблема е гледането надолу с наведени рамене, но дори и при перфектна стойка с екран директно пред очите, липсата на смяна на позицията отново води до сковаване.

„Движението е лосион за телата ни“, категоричен е Бънтинг. Той допълва, че ако лишим мускулите от това движение, те ще реагират, като станат по-твърди и по-слаби. Затова „технологичен врат“ се получава не само от лоша стойка. „Става въпрос и за липса на редовно движение на врата, което води до слабост и скованост на мускулите и до там често се стига в продължение на месеци или години“, заключава той.

Тъй като човешката анатомия вече се адаптира към дигиталната среда чрез патологични изменения, лекарите съветват да се спазват строги превантивни мерки. Сред тях са поддържане на устройствата винаги на нивото на очите, чести почивки при статична работа и драстично увеличаване на физическата активност.